Пеевски: По мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България

"Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в Триъгълника на властта от там те ще командват България", заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски, който посети Кърджали.

"За мен това, което те наричат "Триъгълника на властта" в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерският съвет също.

Трябва да се сетят, че това е "триъгълникът на слугите на държавата", подчерта Пеевски, цитиран от БГНЕС.

"Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея.

Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди Пеевски.

Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, отчете още лидерът на ДПС.