Протест и контрапротест в Кюстендил тази вечер

Две демонстрации се проведоха тази вечер в Кюстендил - едната край амфитеатър "Арката" на "ДПС-Ново начало", под мотото "Не на омразата" и в подкрепа на правителството, а другата - на "Възраждане", пред Художествената галерия с искане за оставка и нови предсрочни избори.

Демонстрациите събраха кюстендилци и хора от региона - Дупница, Бобов дол, Бобошево. Проявите минаха без напрежение, а полицията охраняваше през цялото време подстъпите към улиците, по които можеше да се стигне до провокации или до сблъсъци между протестиращите групи, съобщава БНР.

От микрофоните съветникът от ДПС в Дупница Георги Рангелов апелира:

"България винаги е била една пъстроцветна градина от цветя по етнос и религия. И не ги делим хората по цвят на кожата. Това, което се случва в национален мащаб, трябва ясно всеки да си зададе въпроса дали трябва да го допускаме това нещо, защото определени хора, които се "филмират" като холивудски звезди, се опитват да ни счупят държавата и да създадат напрежение, което не ни е необходимо. Ние имаме нужда от стабилна България, просперираща България и държава с главно "Д", както каза нашият председател господин Делян песни!"

Същевременно двадесетина активисти на "Възраждане" скандираха: "Оставка!" в парка пред Галерията:

"Дай Боже, никога повече българският народ да не допуска тези хора в управлението. Затова отново ще кажем: "Оставка!", заяви оратор на демонстрацията.