IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

Протест и контрапротест в Кюстендил тази вечер

Едните подкрепяха правителството, други искаха оставката му

09.12.2025 | 21:15 ч. 17
ДПС Пресцентър, Facebook

ДПС Пресцентър, Facebook

Две демонстрации се проведоха тази вечер в Кюстендил - едната край амфитеатър "Арката" на "ДПС-Ново начало", под мотото "Не на омразата" и в подкрепа на правителството, а другата - на "Възраждане", пред Художествената галерия с искане за оставка и нови предсрочни избори.

Демонстрациите събраха кюстендилци и хора от региона - Дупница, Бобов дол, Бобошево. Проявите минаха без напрежение, а полицията охраняваше през цялото време подстъпите към улиците, по които можеше да се стигне до провокации или до сблъсъци между протестиращите групи, съобщава БНР.

От микрофоните съветникът от ДПС в Дупница Георги Рангелов апелира:

Свързани статии

"България винаги е била една пъстроцветна градина от цветя по етнос и религия. И не ги делим хората по цвят на кожата. Това, което се случва в национален мащаб, трябва ясно всеки да си зададе въпроса дали трябва да го допускаме това нещо, защото определени хора, които се "филмират" като холивудски звезди, се опитват да ни счупят държавата и да създадат напрежение, което не ни е необходимо. Ние имаме нужда от стабилна България, просперираща България и държава с главно "Д", както каза нашият председател господин Делян песни!"

Същевременно двадесетина активисти на "Възраждане" скандираха: "Оставка!" в парка пред Галерията:
"Дай Боже, никога повече българският народ да не допуска тези хора в управлението. Затова отново ще кажем: "Оставка!", заяви оратор на демонстрацията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кюстендил демонстрации протест контрапротест оставка Не на омразата ДПС-НН ДПС-Кюстендил
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem