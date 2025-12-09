Зам.-председателят от ДПС-НН: Няма етническо разделение

Радослав Ревански, кмет на Белица и зам.-председател на “ДПС-Ново начало” заяви, че митинг-празникът на община Белица е преминал спокойно, каквото е и желанието на всички - д има мир и спокойствие в България.

“Още миналата седмица цялата партия взе решение, тъй като дни преди това нашите членове и симпатизанти казваха: "Дайте да се съберем да покажем, че сме живи и искаме мир и спокойствие", насрочихме за вторник", обясни за Bulgaria ON AIR Ревански.

По думите му това е митинг "да кажем не на омразата и подкрепа за правителството, за да може държавата да се развива".

"Ние не участваме пряко във властта, подкрепяме правителството и сме национално отговорна партия, която поставя държавния над партийния интерес. Ние подкрепяхме и сглобката с ясното съзнание, че искаме държавата да се развива, да няма избори и разруха", подчерта Ревански в "Денят ON AIR".

"Много хора, свободни български граждани, участват в тези митинги. Основна част са наши избиратели, но там има и хора от ПП. Той самият е осъзнал, че неговата партия, с това напрежение, което се стреми да насади, се е отказал от тях вече", каза още депутатът.

Според него Кирил Петков е отправил нескопосано обвинение за заиграване с политическата карта.

"Днес в Белица имаше хора от всички етноси, една лоша дума няма. Нямаше призиви за омраза. Силно се надяваме правителството да ни чуе и да продължи да работи в услуга на хората. На линия сме, ние сме най-организираните хора в държавата", завърши Ревански.

Гледайте видеото с целия разговор.