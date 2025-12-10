Специалистите по здравни грижи излизат на протест днес в цялата страна. Медицински сестри и медицински специалисти не са доволни от бюджета за следващата година.

Като причина се посочват неизпълнените обещания на управляващите за увеличение на минималните възнаграждения на всички в сектора и възможност за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи.

В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро.

Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология.

Според БАПЗГ това е доста далече от обещанията на управляващата коалиция, които бяха дадени при стартирането на бюджетната процедура и при отхвърлянето на трите законопроекта за промени в ЗЛЗ на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Възраждане", с които се предлагаха минимални възнаграждения за специалистите по здравни грижи в размер от 125 до 140 процента от СРЗ за страната.

"За поредна година управляващите не отговориха и на очакванията на БАПЗГ за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи за деца и възрастни пациенти с тежки хронични заболявания. Опция за това няма нито в бюджета на НЗОК, нито в този на държавата. Така и през 2026 г. хората след инсулт, инфаркт, с нужда от палиативни грижи ще трябва да плащат сами за здравните грижи по домовете си или да останат без нужната им помощ и рехабилитация. Няма да има възможност и за безплатни посещения от акушерка при семействата с новородени, тъй като настоящият механизъм за сключване на договор с НЗОК чрез ОПЛ не работи", казват още в становището си от БАПЗГ.

Според асоциацията с неизпълнението на повишаване на минималните заплати и осигуряване на финансиране на амбулаторните здравни грижи, управляващите нарушават и Решението на 50-то НС от 7 август 2024 г. С него те поемат ангажимент да осигурят "минимално основно трудово възнаграждение на медицинските сестри и акушерките в размер на 90 на сто от средната работна заплата.

От сряда всички членове на БАПЗГ, които желаят да се включат в тях, ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Освен това съсловната организация призовава специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11.00 и 12.00 ч.