СДВР подготвя 19 КПП-та заради протеста

“Към момента са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта”, каза на брифинг пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор “Масови мероприятия” към СДВР във връзка с днешния протест от 18:00 ч.

“Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори", обясни инспектор Георгиев.

По време на протеста ще има сцена, която ще е позиционирана пред шадравана на президентството, както и няколко видеоекрана, каза той.

“Едната видеостена ще се намира пред стълбите на Народно събрание, а другата ще бъде разположена на бул. “Дондуков“, поясни той.

Инспектор Георгиев посочи, че ще има три шествия, организирани от студенти. Едното тръгва от НАТФИЗ, другите две ще са от Софийския университет “Климент Охридски“. Пред НАТФИЗ ще се събират около 15:00 часа, а шествието ще е около 17:45 часа.

Другите в 18:00 часа тръгват от Софийския университет към бул. “Цар Освободител“. Трите шествия ще се влеят в протеста в “Триъгълника на властта“, каза инспектор Георгиев.