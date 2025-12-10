Над 100 000 медици стачкуват в Испания

Лекари в Испания започнаха четиридневна стачка заради нов закон за медицинското съсловие. Искат специален статут за професията си, предава БНР.

Протестиращите искат намаляване на максималното седмично работно време и по-добри условия за дежурства. Настояват за възможност за ранно и частично доброволно пенсиониране без финансови загуби.

Тези и други искания да бъдат записани в специално законодателство, апелират стачкуващите. Министерството на здравеопазването, от своя страна, предлага нов закон, който решава други проблеми. Слага край на несигурността на работните места, намалява 24-часовите дежурства до максимум 17 на месец и гарантира, че задължителните почивни дни не създават задължение за полагане на извънреден труд след това.

По данни на синдикатите, в протестите в цялата страна са се включили над 100 000 медици. Демонстрации имаше в Мадрид, Барселона, Севиля, Кадис и много други градове.

Въпреки това, от здравното министерство обявиха, че не смятат да оттеглят закона, тъй като това ще разруши правната рамка на здравната система.

Оттам допълват, че някои от исканията на медиците са в ръцете на регионалните правителства, а други противоречат на Конституцията.