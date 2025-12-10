Белград: Влизането на Западните Балкани в ЕС като едно цяло е най-добрият вариант

Присъединяването на Западните Балкани към Европейския съюз като едно цяло е най-добрият вариант, заяви сръбският президент Александър Вучич, цитиран от в. „Данас“. Той каза, че това ще бъде неговото послание и при предстоящата днес среща с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Брюксел.

„Присъединяването на Западните Балкани като едно цяло в ЕС е най-добрата идея. Ако някой изостане, какво ще правите с тези страни?“, посочи той.

„Знам, че всички говорят за хармонизиране (на политиката), но тук не става въпрос само за бъдещето на региона, но и за бъдещето на Европа. Да ни приемат заедно, без изключения, всички ще се чувстваме добре – и албанци, и босненци... Чувам само добри реакции на тази идея и това ще кажа и на Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен“, каза Вучич.

(БТА)