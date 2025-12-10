IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Километрична опашка от тирове преди Свиленград на "Капитан Андреево"

В района има и гъста мъгла, което е предпоставка за пътно-транспортни произшествия

10.12.2025 | 09:10 ч.
Между 12 и 13 километра е дължината тази сутрин на двуредовата колона от камиони по магистрала „Марица“, които чакат да преминат през ГКПП „Капитан Андреево“. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание и заради гъстата мъгла в някои участъци.

В края на годината трафикът от товарни автомобили традиционно се засилва. Ако в спокоен период на пункта се обработват 2600 – 2800 камиона, то за последните 24 часа те са 3200, като 1600 са на изход към Турция, обясниха от Агенция „Митници“.

Движението е блокирано. Има камиони в аварийната лента, в дясната, както и в изпреварващата лента. На място няма хора от КАТ "Пътна полиция", само една патрулка може да се види там. 

Ситуацията се влошава и заради протестите на гръцките фермери, които периодично блокират граничните преходи с България и Турция, което кара шофьорите да предпочитат преминаването през „Капитан Андреево“.

Засега трафикът на леки автомобили е нормален, но се очаква да се засили с приближаването на празниците. 
Шофьорите на тирове заявяват, че изнемогват от умора и често са в безизходно положение.

