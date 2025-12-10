КНСБ подкрепя исканията за по-високи заплати на медицинските специалисти

От КНСБ обявиха, че подкрепят искания на медицинските специалисти за достойни възнаграждения, съобщиха от синдиката. Структурите на конфедерацията и на Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ (ФСЗ - КНСБ) в цялата страна ще се включат в обявената за днес протестна акция на медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Тя беше обявена от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, след, според тях, в новите проекти на бюджет на държавата и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. не бяха заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро, а само ръст на възнагражденията от 10% на заетите в бюджетната сфера.

КНСБ призовава всички свои членове в здравния сектор да се присъединят към инициативата за носене на протестни ленти на работното място, както и да изразят несъгласието си с политиката за заплащане и липсата на яснота около формирането ѝ през следващата година, като излязат пред здравните заведения между 11:00 и 12:00 часа днес.

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 8 декември КНСБ не подкрепи новия вариант на проектобюджета на НЗОК, от който отпаднаха първоначално предвидените средства за минимални стартови заплати, припомнят от синдиката.

От КНСБ допълват още, че по време на заседанието на здравната комисия в парламента вчера за първо четене на Бюджет 2026 профсъюзът отново са настояли да се предвидят средства за увеличение на възнагражденията на заетите в сектор "Здравеопазване". В края на заседанието финансовият министър Теменужка Петкова се ангажира, че ще бъдат осигурени 100 млн. евро за ръст на заплатите на медицинските специалисти. Председателят на комисията Костадин Ангелов също обяви, че от кабинета са осигурили необходимите средства за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи у нас.

По-късно от Министерството на здравеопазването заявиха във Фейсбук, че ще разработят нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми.

КНСБ настоява за ясна и последователна политиката за увеличение на възнагражденията в здравния сектор, както и за формирането им чрез механизмите на колективното трудово договаряне, пише в съобщението. Припомняме, че от април 2024 г. няма съгласие за сключване на нов Отраслов Колективен трудов договор (КТД) в нарушение на принципите на социалния диалог. ФСЗ многократно алармира, че липсата на колективен трудов договор вече втора година води не само до замразяване на доходите на работещите в някои лечебни заведения, но и до невъзможност да се получават редица социални придобивки. Апелираме за възстановяване на социалния диалог за постигане на достойни възнаграждения в сектора, допълват от КНСБ.