Кметът Гавалюгов: В Ботевград няма ДПС, хората не искат да се говори от тяхно име

Иван Гавалюгов, кмет на Ботевград, забрани шествието на "ДПС-Ново начало". Какво мислят жителите на Ботевград?

"Тук съм родена. Градът никога не е бил от тази политическа партия, предполагам, че в момента не е с тази нагласа", коментира Ива Иванова, жител на Ботевград, пред bTV.

"Няма почва ДПС в Ботевград. Освен това не виждам някакви смислени искания от тоя протест", казва друг жител на града.

"Най-малко 95% подкрепят кмета за тези му действия. В града няма ДПС", казва жител от Ботевград.

"Съгласно закона за събранията, митингите и манифестациите, режимът е уведомителен на провеждането на протести, митинги и манифестации. В неделя в късния следобед с мен се свързаха представители на ДПС-София област, които ме информира за тяхното намерение да проведат мирен протест в подкрепа на правителството. Първият ми въпрос беше "Защо Ботевград?", имайки предвид, че няма структура на ДПС. Мотивите на партията са били, че София-област няма областен град и най-вече защото локацията на Ботевград е благоприятна за начина на провеждане, т.е с външни протестиращи", коментира Иван Гавалюгов, кметът на Ботевград.

"След като бе обявено в местните медии, последва огромна вълна от възмущение и недоволство. Започна звънене, включително и на мен като градоначалник с въпроси защо тук ще има такъв протест. Свиках брифинг с местните медии, за да обясня, че режимът е само информативен", обясни Гавалюгов.

Няма законова причина да не бъде проведен, но в закона за събранията, митингите и манифестациите, има един член 12, ал. 2, в който е регламентирано в какви случаи може да бъде забранен. Аз се възползвах, тъй като съвсем обективно прецених, че има опасност от застрашаване на обществения ред. В социалните мрежи се организираха групи, жители на Ботевград, които желаеха по някакъв начин да попречат на организирането на въпросното мероприятие.

В Ботевград ДПС не присъства и политически послания, отправени от Ботевград, но не от името на местната общност ще подменят представителността и ще създадат внушения, че това са искания, позиции на жителите на Ботевград. Те не искат да се говори от тяхно име.

С оглед защитата на обществения интерес, изразявайки се в безопасността и защитата на населението на града, се възползвах от предоставените ми правомощия.