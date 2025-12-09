Кметът Иван Гавалюгов забрани митинга на "ДПС-Ново начало" в Ботевград

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов издаде заповед за забрана на митинга, организиран от политическа партия "ДПС-Ново начало", който беше насрочен за днес, 9 декември, от 17:00 до 22:00 часа в градския парк на града.

В мотивите за забраната се посочва, че след публикуването на информация за проявата в социалните мрежи и местните медии, е последвала вълна от недоволство и възмущение сред жителите на Ботевград.

Според кмета основната причина за протестите е опасението, че поради липса на сериозна местна подкрепа за ДПС, мероприятието ще създаде впечатление за масова подкрепа, която не отразява действителното мнение на общността.

Заповедта отбелязва, че коментари в социалните мрежи и местните информационни сайтове показват готовност сред жителите да се противопоставят активно на събитието, което би могло да доведе до ескалация на напрежение и потенциални физически сблъсъци.

Кметът подчертава и ограничените възможности на местното полицейско управление да осигури сигурността на мероприятието, като се има предвид, че в страната се организират подобни събития едновременно на множество места, а ресурсите за допълнително полицейско присъствие са ограничени.

В заповедта се посочва, че решението е взето "в името на опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Ботевград".

Организаторите на митинга могат да обжалват забраната пред Административния съд – София област, като жалбата не спира изпълнението на заповедта.