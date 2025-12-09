В кадър: Международният панаир на книгата заработи в НДК

От днес до 14 декември София отново ще се превърне в средище на литературата и културата.
По традиция броени дни преди коледните празници Асоциация „Българска книга“ радва почитателите на книгите с голямото събитие в НДК.
По щандовете читателите могат да намерят над 150 издателства и над 100 000 заглавия.
Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата на Република България.