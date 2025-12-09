IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Международният панаир на книгата заработи в НДК

Той ще се проведе от 9 до 14 декември

09.12.2025 | 14:28 ч. Обновена: 09.12.2025 | 14:29 ч. 0

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 16

От днес до 14 декември София отново ще се превърне в средище на литературата и културата. 

По традиция броени дни преди коледните празници Асоциация „Българска книга“ радва почитателите на книгите с голямото събитие в НДК.

По щандовете читателите могат да намерят над 150 издателства и над 100 000 заглавия.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата на Република България, а снимки вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

НДК Международен панаир на книгата
