В кадър: Международният панаир на книгата заработи в НДК

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 16 / 16

От днес до 14 декември София отново ще се превърне в средище на литературата и културата.

По традиция броени дни преди коледните празници Асоциация „Българска книга“ радва почитателите на книгите с голямото събитие в НДК.

По щандовете читателите могат да намерят над 150 издателства и над 100 000 заглавия.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община и Министерството на културата на Република България, а снимки вижте в галерията на фотографа Димитър Кьосемарлиев.