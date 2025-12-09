В кадър: Риби, торти и шампанско... Тил Линдеман взриви София така, както само той може

Тил Линдеман разтърси "Арена 8888 София" с шоу, което един фен описа така: "Той пее за всичко, от което се срамуваме или се страхуваме да изговорим."

А по сцената хвърчаха риби по време на "Fish On", торти и шампанско при "Allesfresser", а "Blut" донесе… воден душ.

"При него почти нищо не е буквално, всичко е изобразително изкуство, пърформанс и шок естетика", каза друг почитател, цитиран от БТА. Не е случайно, че концертът бе с ограничение 18+ заради мултимедийните визуализации към песните.

Сетлистът беше доминиран от "Zunge" - соловия му дебют от 2023 г., с песни като "Und die Engel singen", "Schweiss", "Prostitution", "Übers Meer" и "Ich hasse Kinder". Прозвучаха и тракове от "Skills in Pills" - "Skills in Pills", "Praise Abort", "Fish On" и "Fat", както и акценти от "F&M" - "Knebel" и "Platz 1", като втората той изпълни от вътрешната страна на гигантски балон, търкалян над публиката.

"Никога не знаеш какво ще се случи. Но той играе с границите на вкус, шок и символика, и винаги в рамките на контролирано сценично шоу“, допълват феновете.

Според тях музиката на Линдеман е едновременно агресивна, красива, тъмна, енергизираща и пречистваща. Единодушното впечатление от него е, че той е цар на провокацията. След всяка песен многохилядната тълпа в София скандираше "Линдеман", на финал бе възнаградена с "Благодаря" на български. Концертът продължи продължи близо два часа, в които имаше 10-минутна пауза поради технически проблем.

България беше част от европейското му турне "Meine Welt", организирано от Fest Team. След София обиколката продължава в Загреб, Милано, Цюрих, Щутгарт и Прага, след което преминава през Азия и Австралия.

Тил Линдеман е роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, син на поета Вернер Линдеман и журналистката Бригите "Гита" Линдеман. Свирил е в First Arsch, преди през 1994 г. да постави началото на Rammstein заедно с Паул Ландерс, Кристоф Шнайдер и Кристиан Лоренц.

Наскоро поезията му излезе за първи път на български под заглавието "100 стихотворения", с корица от Брайън Адамс. Автор е на "Messer" (2002 г.) и "In Stillen Nächten" (2013 г.).

"В "100 стихотворения“ той отново създава свой собствен поетичен свят - плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност", разказват издателите от "Скрибенс“.