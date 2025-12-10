IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дрога, ножове и боксове: Близо 20 души са задържани на протеста в София

Единият от тях е обявен за издирване

10.12.2025 | 19:35 ч. Обновена: 10.12.2025 | 19:35 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицията задържа около 20 души по време на антиправителствения протест, който в момента се провежда в София. Част от задържаните са били установени още на контролно-пропускателните пунктове, където служителите на реда извършват засилени проверки.

Сред арестуваните е 16-годишен младеж, у когото са открити бомбички. Друг задържан, 30-годишен криминално проявен мъж, е бил хванат да носи нож и бокс, информират от СДВР. Трети задържан е бил без документи за самоличност.

Още трима участници в протеста са отведени за установяване на самоличността им, като в хода на проверките се е оказало, че единият от тях е обявен за издирване.

От СДВР съобщават, че междувременно са задържани още няколко души. При част от тях са намерени наркотични вещества, предава Нова телевизия.

протест КПП задържани София
