IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 138

Коледни подаръци, които означават повече от парите

Бюджетни идеи за хубава Коледа

10.12.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Не е необходимо подаръците да бъдат скъпи, за да са безценни и значими за хората, на които ги подарявате. Подаръците, които са подбрани специално, отделили сте им време, пресъздават спомен или споделено изживяване, често надминават всичко, опаковано в лъскава хартия. 

Сантименталните подаръци са една от най-добрите идеи да зарадвате любимите си хора за коледните и новогодишните празници. Вижте и някои бюджетни съвети и трикове за по-малко стрес при избора на подаръци.

Защо сантименталните подаръци са толкова важни?

Сантименталните подаръци работят, защото показват, че познавате човека: любим спомен, вътрешна шега, семейна традиция или време, прекарано заедно. Те се превръщат в трайни спомени – орнаменти, които се закачат всяка година, снимки по рафтовете или истории, разказвани отново и отново. Ето защо най-смислените подаръци са онези, които са персонализирани, съдържат история за нещо преживяно заедно или са изработени ръчно специално за човека, на когото ще ги подарите. 

Основни категории идеи за сантиментални подаръци и бързи примери

1. Пазители на спомени (евтини варианти)

  • Персонална фотокнига – празници, годишен обзор или „защо те обичам“ със снимки.
  • Възстановена и рамкирана стара снимка – чудесно за семейни архиви.
  • Ръчно написани писма в кутия за спомени – лесни, евтини и силно емоционални.

Източник: Коледни подаръци, които означават повече от парите

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

подаръци за Коледа пари коледни празници
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem