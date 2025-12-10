IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джъстин Тимбърлейк е добре въпреки Лаймската болест

През лятото бе диагностициран с нея

10.12.2025 | 22:37 ч. 0
Снимка: Getty Images

Джъстин Тимбърлейк се справя добре, докато се бори с Лаймската болест. В края на юли 44-годишният певец призна, че е диагностициран с Лаймска болест. Сега се казва, че съпругата му Джесика Бийл го подкрепя, докато той прави здравето си приоритет, след 2 изморителни години.

През последните 2 години изпълнителят бе на световно музикално турне.

"Изглежда, че Джъстин се справя добре. Той прави здравето си приоритет, след изтощителното турне и диагнозата Лаймска болест. Джес го подкрепя. Тя иска той да е здрав", коментира източник на "People".

Тагове:

звезди Джъстин Тимбърлейк Лаймска болест здраве
