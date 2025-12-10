IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радев: Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия

Президентът призова управниците да чуят прощадите

10.12.2025 | 22:40 ч. Обновена: 10.12.2025 | 22:42 ч. 78
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа. Това заяви президентът Румен Радев.

"Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата", каза той.

"Уважаеми народни представители, Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", добави президентът, цитиран от БГНЕС.

