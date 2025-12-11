IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Криза: ИТН-Асеновград също напускат партията

Областното ръководство твърди, че това е лъжа

11.12.2025 | 14:03 ч. Обновена: 11.12.2025 | 14:04 ч. 19
Криза: ИТН-Асеновград също напускат партията

Членовете на общинската структура на "Има такъв народ" (ИТН) в Асеновград напускат партията, съобщи за БТА Радослав Ангелов, който беше общински координатор на ИТН в града.

"Когато народът е на улицата и се бори срещу наглостта и глупостта на управляващите, няма как ние, асеновградчани, да стоим и да бездействаме", посочи Ангелов. Той подчерта, че е изпълнил волята на партийните членове в града, които са останали излъгани и не виждат изпълнение на поетите от партийното ръководство ангажименти. Хората по площадите, включително и ние, сме обединени и сигурни в решението си за оставка на това правителствено недоразумение, каза още Ангелов.

Свързани статии

Областният координатор на ИТН в Пловдивска област Васил Петлешков коментира за БТА, че твърденията на Ангелов не са истина. Не е спазена процедурата за свикване на събрание, няма дневен ред, аз не съм уведомен, липсват и документи, посочи Петлешков, който предприема действия по изключването на Ангелов от партията. Според Петлешков, Ангелов явно иска да напусне партията и да всее напрежение, което не съществува. Много хора от структурата в Асеновград се разграничиха от него, каза още областният координатор.

Общинският съветник и координатор на "Има такъв народ" в Свищов Емилия Цветанова съобщи вчера, че тя и всички членове на структурата в общината напускат партията. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ИТН - Асеновград напуска партията
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem