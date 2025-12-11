Освободен през пролетта черен лешояд е загинал от токов удар

Мъжки черен лешояд, освободен в Източните Родопи тази пролет, бе открит мъртъв след токов удар. Това съобщава Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в публикация на официалната си интернет страница.

Инцидентът е от 4 декември. Тогава експертите получават обезпокоителни сигнали от предавателя, с който е маркирана птицата. Засечени са липса на движение и нехарактерна позиция на тялото.

Предполага се, че намалената видимост, свързана с метеорологичните условия в района тогава, е причина за фаталния инцидент. Лешоядът е бил на три години и е освободен през април тази година заедно с още пет птици от редкия вид.

Няколко дни по-късно екип на БДЗП открива млад белоглав лешояд, също загинал от токов удар на неизолирана електроразпределителна линия в съседен район.

Токовите удари са една от основните заплахи за много от редките и застрашени видове птици в България, коментират от БДЗП. Досега хиляди стълбове са обезопасени от Електроразпределение Юг в сътрудничество с организацията, но проблемът не е решен напълно, посочват експертите.

През юли 2025 г. започна нов международен проект по програма LIFE – „Безопасна мрежа за птиците в Югоизточна Европа“, координиран от електроразпределителното дружество, в рамките на който ще бъдат изолирани още 8700 опасни стълбове.

Реинтродукцията на черни лешояди се осъществява в рамките LIFE проект „Завръщането на черните лешояди в Родопите“.

През октомври екоминистерството съобщи, че се разследва пореден случай на намерен застрелян екземпляр от вида черен лешояд в България в района на с. Зелена Морава, община Омуртаг. Това е петият случай на отстрел на черен лешояд от началото на възстановяването на вида през 2018 г., посочиха от министерството.

(БТА)