На Бъдни вечер ни очаква ясно време, след това ще завали

Времето е динамично, с много слънце ще преминат тази събота и неделя. Ще има слънце и в планините, по Черноморието ще има малко ниски облаци с по-ниски температури - около 12-13°. През следващата седмица предстоят дни със захлаждане. Това заяви синоптикът Петър Янков в студиото на "България сутрин".

"София ще бъде една от хладните балкански столици, с максимални температури около 10-11 градуса. Такива ще са температурите и в Белград, и в Букурещ. Най-топло ще бъде в Гърция, там температурите ще са около 15-17°. Има го предколеното затопляне", допълни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

По-хладен въздух ще проникне в неделя и в началото на следващата седмица в Източните Балкани.

"Той ще донесе малко повече облаци със слаби валежи, но в западните и централните части на нашата страна ще бъде предимно слънчево, като ще има краткотрайни мъгли. В края на седмицата започва един продължителен период, около 3 дни, с облаци и валежи. Западните и северните части от континента ще бъдат подложени на валежи", подчерта синоптикът.

В Париж температурите ще са около 10-11 градуса, като ще има и разкъсана облачност.

За любителите на зимните спортове

"В зимните ни курорти снегът е малко. Сняг има над 2300 метра, в Банско е между 20-30 см, а в Рила - около 15-20. В края на следващата седмица предстои процес на захлаждане с валежи. Те ще бъдат валежи, като главно на 22-23 декември ще има слаба снежна покривка в населените места. Тя бързо ще се стопи на 24 и 25 декември", коментира още Янков.

На Бъдни вечер ни очаква ясно време

"Максималните температури ще са около 4-8°. На 25 декември температурите ще се повишат, ще има много слънце, но вечерта на 25 ще има превалявания, като на 26 и на 27 започват отново валежите със сняг. Всички, които ще прекарат празничните дни в планината, особено скиорите, трябва да имат предвид натрупването на изкуствен сняг, ските трябва да бъдат подготвени", прогнозира синоптикът.