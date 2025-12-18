Отиде си големият Боян Радев

Почина големият Боян Радев. Това съобщи във Фейсбук журналистът Иво Димитров.

Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!

Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за „Спартак“-София. Двукратен олимпийски шампион.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер. След като прекратява кариерата си той става най-големият меценат на изкуство в България. По мнението на специалисти неговата забележителна колекция с произведения на най-големите български художници няма равна на себе си.

Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала „Дарение Боян Радев“експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.[2]

Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.