Тръмп смята, че "много държави" ще изпратят военни кораби в Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че "много държави" ще изпратят военни кораби, за да поддържат отворен Ормузкия проток. Той не уточни кои ще са тези страни, но по-рано призова и други държави, освен САЩ, да пратят кораби там, за да помогнат за гарантиране на сигурността на протока, който е критична точка за световните доставки на петрол, прекъснати от военните действия в Близкия изток.

Призивът на Тръмп да бъде осигурена сигурността на петролните доставки през Ормузкия проток бе отправен към Великобритания, Китай, Франция, Япония, Южна Корея и други. В своята публикация в социалната му мрежа "Трут соушъл" американският президент не уточнява дали и кои държави са отговорили на призива му.

Въпреки заканата на Техеран да блокира трафика в района - два танкера, плаващи под индийски флаг, са успели да прекосят ключовия за световните доставки на петрол Ормузки проток. Плавателните съдове са превозвали втечнен газ, предназначен за пристанища в западната част на Индия.

Продължава да расте цената на петрола на световните пазари. С близо 3% се е покачила стойността на фючърсите върху сорта Брент, достигайки до цена от малко над 103 долара.

Не стихват и военните действия. Американските сили са нанесли успешни удари срещу над 90 ирански военни цели, разположени на остров Харг в Персийския залив - ключов терминал за износа на петрола. Това съобщиха от централното командване на въоръжените сили на Съединените щати СЕНТКОМ. Ударът е унищожил военноморски мини, бункери за съхранение на ракети и множество други военни обекти, се казва още в съобщението, цитирано от БНР.

Нови удари срещу Техеран нанесе и израелската армия, като призова жители на град Табриз да се евакуират. Медици от здравен център загинаха при израелска атака в Южен Ливан. Войната с Техеран навлиза в "решителна фаза", обяви израелският министър на отбраната Израел Кац, който приветства американските удари.

От другата страна на фронта - американското посолство в иракската столица Багдад беше улучено от ракета, която предизвика пожар. От Вашингтон наредиха частична евакуация на посолството си в Оман. При атака с дрон беше ударено пристанището Фуджейра в Обединените арабски емирства - едно от най-големите съоръжения за съхранение на петрол в региона. Жилищни райони на Израел също са повредени при скорошни атаки.

Израелските отбранителни сили IDF съобщиха за още ракети изстреляни към Израел от Иран. От IDF добавят, че отбранителните системи работят за пресичане на заплахата и хората са били призовани да се укрият в бомбоубежища. В Йерусалим, Израел, прозвучаха сирени, а в Ейлат, Южен Израел, бяха съобщени ранени.

Агенция Франс прес съобщава за експлозии, които са се чули над Йерусалим.

В същото време Иран разпространи предупреждение към своите граждани да напуснат определени райони в Обединените арабски емирства. Става въпрос за районите в близост до пристанищата Фуджейра, Джебел Али в Дубай и пристанището Халифа в Абу Даби.