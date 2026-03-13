Мъж уморил 1,5 тона дъгова пъстърва на стойност 582 хил. евро

Извършителят бил с лоши бизнес отношения със собственика на рибарника

13.03.2026 | 23:30 ч.
БГНЕС

БГНЕС

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 42-годишен мъж за унищожаване на 1,5 тона риба - дъгова пъстърва, на стойност 582 хил. евро, съобщиха от държавното обвинение. Случаят е от януари тази година, когато мъжът хвърлил опасно вещество във водата на частен рибарник, разположен в землището на карловското село Войнягово.

По случая бе подаден сигнал за огромно количество умряла риба в предприятие за преработка на риба и рибовъдна база „Бяла река-ВЕЦ“ ООД в с. Войнягово на зеления телефон към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и в полицията.

Стопанството се захранва от водоизточник Гьопсата, а водата след стопанството отива в р. Стряма. При проведеното разследване е установен извършителят, който бил с влошени бизнес отношения със собственика на рибарника.

Районният съд в Карлово е постановил спрямо мъжа мярка за неотклонение "задържане под стража".

