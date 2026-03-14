Проф. Близнашки: Новият спасител е измислен и фалшив герой

България е в доста неловко положение по отношение на присъединяването в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви в ефира на "Опорни хора" преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки.

Той коментира внесения закон за ратификация на членството на България в съвета и намерението на служебния кабинет да сезира Конституционния съд по темата.

"Остава да видим каква ще бъде посоката, по която ще тръгне страната непосредствено след парламентарните избори, които предстоят", посочи проф. Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

"Когато Росен Желязков подписа този документ за присъединяване, беше министър-председател в оставка. Откровено казано, ако аз бях на негово място, нямаше да го направя. Но вече сме го направили и е по-добре да се върви докрай. Нека има и оспорване в Конституционния съд", заяви гостът.

Според него тепърва дебатът ще бъде много сериозен. По думите на проф. Близнашки има основание да се сезира Конституционния съд.

"Не е въпросът в Конституцията. Съображенията са от по-общ порядък - що за институция се появява в международния правов ред. По тази линия ще бъдат възраженията", подчерта преподавателят.

Проф. Близнашки коментира и вътрешнополитическата обстановка.

"Аз смятах, че ще се завърти колелото, ще се успокоят нещата, ще отидем към един политически елит, който вдъхва доверие и в страната, и на останалия свят. Вместо това най-новата вълна - децата и внуците на Държавна сигурност - те са силите на доброто, всички други са лоши, мафия и т.н. И това е обречено на неуспех. Ще трябва и това да преживеем на тези избори", подчерта той.

Според него много бързо ще стане ясно, че "новият спасител" е фигура, която е "един измислен герой, фалшив от главата до петите".

"И това ще завърши с провал", прогнозира бившият служебен премиер.

"Политизирането на съдебната система ще бъде краят на цялото усилие да създадем в България независима съдебна власт", предупреди проф. Близнашки.

