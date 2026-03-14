5 трика за поддържане на кожените мебели

Кожените мебели внасят нотка вечна елегантност и комфорт във всеки дом. Това е инвестиция, която с правилната грижа може да издържи десетилетия. Кожата обаче е естествен материал, който изисква специално внимание, за да се предотврати изсъхването, напукването или загубата на блясъка. Как да поддържате кожените мебели у дома?

Почиствайте праха всяка седмица с микрофибърна кърпа

Най-простата стъпка често е най-важната. Точно както дървените подове, кожата трябва да се почиства от прах редовно. Прахът и ситните частици замърсявания са абразивни; ако се оставят да престоят, те могат постепенно да износят покритието. Поне веднъж седмично внимателно избърсвайте мебелите си със суха, мека микрофибърна кърпа.

Микрофибърът е идеален, защото е предназначен да улавя праховите частици, а не просто да ги разпръсква. За пукнатини, използвайте меката четка на прахосмукачката си на ниска степен, за да отстраните скрити трохи или прашинки.

Пазете кожата от пряка слънчева светлина и топлина

Това е превантивна мярка, която е от решаващо значение за дълготрайността на кожата. Кожата е пореста и реагира на околната среда. Продължителното излагане на пряка слънчева светлина може да доведе до избледняване на цвета и изсушаване на естествените масла, което води до напукване. По подобен начин, поставянето на кожен диван твърде близо до радиатор, камина или друг отоплителен уред ще дехидратира материала.

Помислете добре за разположението на мебелите си. Ако стаята ви е огрявана от много слънце, използвайте завеси или щори през най-слънчевите часове на деня. През зимата се уверете, че има безопасно разстояние между кожените мебели и всички източници на топлина. Този прост навик предотвратява по-голямата част от дългосрочните щети.

Източник: Как да поддържате кожените мебели? 5 трика, които наистина работят