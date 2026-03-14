Кайли Дженър се разголи на страниците на Vanity Fair

Кайли Дженър позира за може би най-сексапилната си фотосесия досега за пролетния брой на Vanity Fair.

Риалити звездата е топлес на корицата, а на вътрешните кадри лежи на легло, покривайки гърдите си само с ръце.

На корицата на изданието тя също така пуши цигара, облечена само със сутиен и дънки.

В придружаващото интервю, 28-годишната майка на две деца, която е във връзка с 30-годишния холивудски актьор Тимъти Шаламе, признава, че иска още деца.

Кайли вече е майка на 7-годишна дъщеря Сторми и 4-годишен син Еър, които са от връзката ѝ с 34-годишния музикант Травис Скот, а Тимъти вече е казвал, че иска да стане баща.

Тя споделя: „В края на 20-те си години искам да се съсредоточа само върху себе си, бизнеса си, работата си, да пътувам с децата си, да се наслаждавам на децата си и след това... искам да имам още деца...“

Кайли също така размишлява върху „забавната“ си романтика със звездата от „Уонка“ Тимъти, когато я питат за поздрава, който той ѝ отправи на наградите Critic's Choice Awards през януари, където ѝ призна любовта си.

Кайли и Тимъти по принцип пазеха романса си далеч от светлината на прожекторите, докато той не спечели наградата за най-добър актьор на въпросните награди и тогава публично ѝ се обясни в любов, което изненада много хора.

