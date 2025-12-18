Гл. ком. Николов: СДВР е готова за протеста довечера

Довечера в столицата предстоят два протеста - единият, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" на площад "Независимост" под наслов "Не храни прасето с твоите пари", а другият, организиран от инициативата "Правосъдие за всеки", пред Съдебната палата в столицата, под слогана "СарафOFF! Последен валс!".

Предвидено е двата протеста да се слеят.

Пред БНР главен комисар Любомир Николов заяви, че СДВР е готова за протестите довечера.

Свързани статии Два протеста ще има тази вечер в центъра на София

Николов допълни, че ще има и пропускателен режим - около 20 КПП-та, както беше и на последния протест,

"По никакъв начин не подценяваме протеста. Готови сме за пунктове, на които ще бъдат проверявани лица, главно такива с профил на провокатори. Още в момента на тяхното придвижване към протеста ще целим да идентифицираме такива лица и да бъдат проверени или евентуално чрез други способи да бъдат демотивирани да присъстват на протеста", каза Николов.