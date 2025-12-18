IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гл. ком. Николов: СДВР е готова за протеста довечера

Ще има и пропускателен режим, добави Любомир Николов

18.12.2025 | 14:08 ч. 11
Довечера в столицата предстоят два протеста - единият, организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" на площад "Независимост" под наслов "Не храни прасето с твоите пари", а другият, организиран от инициативата "Правосъдие за всеки", пред Съдебната палата в столицата, под слогана "СарафOFF! Последен валс!". 

Предвидено е двата протеста да се слеят.

Пред БНР главен комисар Любомир Николов заяви, че СДВР е готова за протестите довечера.

Николов допълни, че ще има и пропускателен режим - около 20 КПП-та, както беше и на последния протест,

"По никакъв начин не подценяваме протеста. Готови сме за пунктове, на които ще бъдат проверявани лица, главно такива с профил на провокатори. Още в момента на тяхното придвижване към протеста ще целим да идентифицираме такива лица и да бъдат проверени или евентуално чрез други способи да бъдат демотивирани да присъстват на протеста", каза Николов.

България
