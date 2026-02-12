Див скандал в НС, Тошко Йорданов нарече ПП-ДБ "п*дераси, подкрепящи педофилите" ВИДЕО/СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 9 / 9

"Има такъв народ" и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" влязоха в лют спор заради казуса "Петрохан".

Всичко започна, когато Светослав Балабанов излезе с декларация по казуса "Петрохан" и заяви от трибуната:

"Калушев е бил "прекрасен" любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им."

"Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите", допълни той.

В защита на трибуната излезе Божидар Божанов от "Демократична България", който заяви, че обвиненията са "евтина политическа пропаганда"

"Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото", допълни той.

Тогава Тошко Йорданов изкрещя: "Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дераси и подкрепяте педофилите."

По думите му именно от ПП-ДБ са спрели приемането на регистъра на педофилите.

След него на трибуната трябваше да се качи Костадин Костадинов от "Възраждане", но в цялото Народно събрание избухнаха крясъци. Заради това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15 минути почивка, заявявайки, че "така не може да се работи".

Йордан Иванов от ПП-ДБ дори се качи при Назарян и поиска Йорданов да бъде изгонен от заседанието. Назарян наложи забележка на Йорданов за оскърбителните думи, но не го изгони.