IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Два протеста ще има тази вечер в центъра на София

Те са организирани в социалните мрежи

18.12.2025 | 08:15 ч. 21
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, потвърдиха за БТА оттам.

Те са организирани в социалните мрежи.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под името #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Свързани статии

Организатори на събитие с името „СарафOFF“ са от инициативата „Правосъдие за всеки“. Оттам уточняват във фейсбук, че недоволните ще се съберат в 18:00 часа пред Съдебната палата, след което около 19:00 часа планират да се присъединят към протестиращите пред парламента.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протести София ПП-ДБ Правосъдие за всеки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem