Христо Стоичков става акционер в румънски клуб заедно с Георге Попеску

Българската футболна мегазвезда Христо Стоичков ще стане акционер в елитния румънски клуб Фарул (Констанца), съобщи първи днес сайтът fanatik.ro, а след това новината беше разпространена и от другите румънски медии.

Стоичков ще вземе 50 процента от акциите на Георге Хаджи в клуба, а другите 50 ще бъдат на румънската футболна легенда Георге Попеску, който и в момента е президент на Фарул. Георге Хаджи притежава 69.9 процента от Фарул, 10 процента са на бразилската футболна легенда Ривалдо, 10 притежава Чиприан Марика, а също толкова има и Даниел Морару.

Причината за промяната е решението на Георге Хаджи да приеме предложението на президента на Футболната федерация на Румъния Ръзван Бурляну да стане национален селекционер. За да мине на работа във федерацията като треньор обаче, Кралят – както наричат Хаджи на север от Дунава, трябва да прекрати отношенията си с досегашния си клуб.

Така той ще прехвърли своите акции на двамата си добри приятели – Попеску и Стоичков, които ще си разделят 69.9 процента по равно. Сделката е била договорена по време на рождения ден на българина на 8-и февруари, когато той събра близки и приятели по случай своя 60-и рожден ден, твърди още fanatik.ro. Носителят на „Златната топка“ за 1994-а година Стоичков и Хаджи са изключително близки от много години, а българинът често в публикациите си в профила в интернет го нарича „брат“.

Според информацията в медиите, Хаджи ще води румънските национали в квалификациите за Евро 2028 и за Световното първенство през 2030-а, но „ще се доближи до отбора“ още по време на баражите за Мондиал 2026 и на самото Световно първенство, ако се наложи. Съобщена е и заплатата на Хаджи като национален треньор – 30 хиляди евро месечно, а бонусът му за класирането на Мондиал 2030 е 1 милион евро.

Отчита се, че актуалният треньор на Румъния Мирча Луческу е в напреднала възраст (на 80 години) и с разклатено здраве и така Хаджи може да поеме работата предсрочно, ако се наложи. За Хаджи това би било завръщане в представителния отбор на страната като треньор, тъй като има един кратък период през 2001-а година.

"Мирча Луческу е тежко болен. В момента е хоспитализиран в Университетската болница в Букурещ и състоянието му, според няколко медицински източника, консултирали GOLAZO.ro , никак не е добро. Напротив, лекарите го описват като „тревожно“ и „сериозно“. GOLAZO.ro няма да разкрие диагнозата, защото е интимен и чувствителен въпрос, а анализираме само спортните ѝ последици", написаха още от въпросната медия.

Румъния ще играе плейофи в два кръга за място на Световното първенство това лято в Северна Америка. Най-напред тимът ще гостува на 26-и март на Турция на стадион „Бешикташ“ в Истанбул, а при успех отново ще бъде гост във финалния бараж срещу победителя от двойката Словакия – Косово. Румънците останаха 3-и в квалификациите в група Н на Зона Европа, но стигнаха до плейофите през Лигата на нациите.

(БТА)