Говорителят на военните на Китайската република (КНР) Дзян Бин намекна за заплаха от „унищожение“ за силите, които се опитват да използват доставените от САЩ балистични ракетни системи ATACMS за нанасяне на удари срещу китайска територия, след множество съобщения, че въоръжените сили на Република Китай, които остават в състояние на гражданска война с КНР, ще разположат ракетите на островите Пенгу и Дунъин. Дунъин, най-северният остров от архипелага Мацу в Източнокитайско море, се намира на по-малко от 10 километра от континенталния бряг на Китай, което кара разполагането на ракети там да се възприема като особена заплаха от Пекин. Бин предупреди, че спекулациите, че ATACMS може да се използва за превантивни удари по континентален Китай, са „все по-абсурдни и прекалено самоуверени“, подчертавайки, че подобни идеи се разпространяват от сепаратистки елементи в Република Китай, и предупреждавайки, че те рискуват да провокират война и ще „претърпят сигурно унищожение“, ако възникне конфликт, пише MWM.

Според съобщения в медии, базирани в Тайпе, решението на Министерството на националната отбрана на Република Китай да увеличи доставките си на системи HIMARS, които могат да интегрират ATACMS, до общо 111 единици, е взето специално с оглед на решението за разполагането им на предни острови. Разполагането на балистични ракети на въоръжените сили на Република Китай наскоро придоби значително по-голямо геополитическо значение поради получаването на нови правомощия от въоръжените сили на САЩ за координиране на арсеналите на силите. Създаването на Съвместен център за координация на огневата мощ от Министерството на националната отбрана на Република Китай в края на януари доведе до постоянно разполагане на американски персонал в съоръжението в Тайпе, за да наблюдава планирането и потенциалното използване на местните ракетни сили. Центърът предоставя „американска помощ и надзор“ при използване на ракетни арсенали и позволява на въоръжените сили на Република Китай да получават разузнавателна информация от Съвместната цифрова система за огнева мощ на САЩ.

Съвместният координационен център за огнева мощ позволява на американските сили да избират цели и да финализират плановете за атака съвместно с местните сили, което потенциално позволява кинетично насочване към стратегически цели, като критична инфраструктура, в съответствие с интересите на САЩ и по-широкия западен блок за отслабване на китайската държава и забавяне на нейното развитие. Всяка ATACMS има обхват до 300 километра и следва балистична траектория с високи свръхзвукови скорости, за да порази цели в рамките на минути след изстрелването. Всяка носи бойна глава с тегло приблизително 230 килограма, която, макар и сравнително лека за тактическа балистична ракета, може да унищожи укрепени цели, използвайки проникващи бойни глави, и да причини масово унищожение, когато бъде изстреляна срещу цивилни цели, използвайки касетъчни бойни глави.

Когато бъдат разположени в Тайванския проток, се очаква ATACMS да бъдат високо ценени от въоръжените сили на САЩ

както за стратегически, така и за тактически роли, което потенциално ще позволи извеждането от строя на големи бази на военновъздушните сили на Народноосвободителната армия, като същевременно унищожава самолети с висока стойност на милиарди долари. Ударите също така имат потенциал сериозно да нарушат логистичните и командните мрежи, което им позволява да имат стратегическо въздействие, дори когато не се използват срещу цивилни цели. Потенциалните цели биха могли да включват зоната за икономическо и технологично развитие Дунцяо, зоната за икономическо и технологично развитие Дуншан, някои от водещите световни центрове за производство на фотоволтаични и нови стъклени материали, както и свързаната с тях енергийна инфраструктура. Доставката на ATACMS на въоръжените сили на Република Китай за предно разполагане, използвайки данни за насочване и подкрепа от Съединените щати, предоставя на Вашингтон средство за потенциално унищожаване на ключови цели в континентален Китай чрез посредник, което до голяма степен отразява подкрепата, предоставена на Украйна за подобни удари по чувствителни цели в Русия със същите системи и подобни нива на подкрепа. Подобно на случая в Тайванския проток, западните съветници в Украйна, според съобщенията, са запазили правомощията си да избират цели и да въвеждат координати за ракетни удари, като гарантират, че решенията за избор на цели могат да се вземат в съответствие с интересите на Западния блок.