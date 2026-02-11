Майката на дете, гледано от Калушев: Загиналият Ники беше избран да продължи делото му ВИДЕО

Цялата тази кампания по омаскаряването на Ивайло Калушев тръгна от моя син. Това заяви София Андреева, която познава Калушев от 2008 г., в подкаста "Дневен ред".

"Той беше първият, който беше заведен там като дете. Лично аз го заведох, защото беше наркозависим. Заведох го там Иво да го спаси", разказа Андреева, която уточни, че е познавала Калушев преди да отиде при него. По това време детето е било на 14-15 години и е пушило марихуана.

По думите й Калушев не бил очарован, но обичал да помага. Тогава той живеел с още двама души в малка къща в села Краево.

"За един месец сина ми отказа марихуаната", зави Андреева. "Бяха му дали някакви книги да чете, медитация, спорт. Имаше си някакъв метод. Но това беше само моят син. Това не е било комуна."

След като се изчистил, синът на Андреева поискал да остане да живее там.

"Аз бях много доволна, защото всички казваха, че ако се върне на училище и попадне в същата среда, пак ще се върне към наркотиците", разказва тя. Момчето било спряно от училище, а по думите й, учителите не били доволни. "Аз си помислих - какво като остане без средно образование, висше, за мен беше по-важно да откаже наркотиците."

Момчето е живяло много години с Калушев, ходило е с него в Мексико, където прекарал четири години - до 2017 г. През това време Андреева го е виждала четири пъти, а попитана дали не й е липсвал, тя отговаря: "Не, изобщо".

Между него и групата обаче избухнал скандал и той се върнал в България, но не казал на майка си какво се е случило, мълчал с месеци. Калушев пък разказал на Андреева, че синът й "се държал безобразно" - крещял е, хвърлял е предмети и се държал много лошо с хората. Групата не го изгонила, но момчето само решило да си тръгне.

"Тогава всички си отдъхнали. Тъй като аз спонсорирах проекта на Иво, заради мен той не го гонил. Убедена съм, че не е заради парите, защото на мен Калушев ми е връщал пари", обясни тя.

Докато бил в България момчето искало пари от родителите си, за да започне бизнес. Баща му обаче отказал да даде, тъй като мразел Калушев и мислел, че ще ги даде на него, "както правела майка му". Тъй като видял, че няма да получи пари, симпатизирайки на будизма, момчето започнало да казва пред баща си, че групата на Калушев е секта и е ограбила него и майка му. Тогава се появили и твърденията от негова страна за сексуален тормоз. Андреева ги обяснява като "завист и ревност" към друго момче, което имало съдбата да продължи делото на Лама Иво.

Избранникът бил 22-годишният Николай Златков, който бе намерен мъртав заедно с Калушев

По думите на майката не ставало дума за сексуално съперничество, а за приемственост в линията.

"Иво никога не го е казвал, но ние знаехме, че тези деца, които той отглежда, са "прерожденци" в тибетския будизъм. Иво беше много против тази система. Не той ги е избирал, а децата го намериха сами, знам, че ще прозвучи свръхестествено", разказва тя. Според нея синът й се виждал като такъв прерожденец, тъй като тя давала пари на сдружението. По-късно й казал, че е упражнено сексуално насилие срещу него, но Андреева нито за миг не му повярвала, тъй като познавала Иво.

Според Андреева, винаги, когато около мъж имало толкова много деца, имало съмнения за сексуално насилие, а това било насадено от холивудската култура. По думите й синът й си представял, че хората ще му се кланят. Но тогава се появил Николай Златков, а синът й започнал да му се дразни, тъй като щял да го измести, без семейството му дори да дава пари.

"Когато има прерожденци... вече може да сте забелязали и от свидетелства, Калушев се е движил със своите най приближени ученици. Иво не обичаше да говори това, никога не ги е наричал прерожденци, но ние си знаехме, че са това. Те са специални хора. Категорично няма сексуални отшонения между лидера и прерожденците. И да е имало някъде, аз не знам за такива", разказва майката.

По думите й синът й е писал и писма до пастрока на Ники, който имал и по-малък брат в комуната на Калушев, пишейки: "Ти знаеш ли къде си пращаш сина, при този педофил, знаеш ли какво правеше с мен?" След това започнали сканадли в семейството, което довело и до сигнал пред властите. Андреева твърди, че и синът й е подал сигнал.

Андреева е категорична, че и до ден днешен не вярва на сина си и имал "развинтено въображение". Според нея той е бил "активиран" от Атанас Русев, който е бил приятел на Калушев, но по-късно двамата се скарали, защото Русев откраднал информация за пещерите в Мексико от Калушев.

По-късно се появава и сигнала от бабата и дядото на другото момче, който стана известен още в самото начало на казуса "Петрохан". През това време Калушев не е викан на разпит, но Лама Иво вече знаел за него и е помолил Андреева "синът й да се озапти". Майката заяви, че когато момчето е избягало и се е върнало от Мексико, тя е загубила всякаква вяра в него, мислейки си, че "нищо не става от него".

Андреева разказва, че е била там, когато дошли представители на властите. По думите й постаянно имало обаждания, че ще се правят проверки в "Петрохан", като постоянно се е шумяло около бабата и дядото, подали сигнал срещу тях. В хижата идвала и проверка от ДАНС и Закрила на детето, но тази среща не била записана никъде.

"Аз не мога да кажа защо са мъртви и шестимата. Мога да кажа, че им беше много неприятно, много тежко. Те искаха да помагат във всякакъв смисъл. Най-видимия беше опазването на гората. Те правиха изключително силни медитации със защитна цел, която освен, че защитава личността, която я прави, защитава и околната среда - цялата околност, цялата държава, цялото земно кълбо. Това много им пречеше. Искаха да помагат, но не са първите хора, които могат да се отчаят. В световната история има много примери как клеветата може да пречупи и убие един човек. Аз го разбирам като морално убийство. Последно като ги видях бяха много умърлушени, а иначе бяха много бойни. Бяха силно демотивирани", разказва тя, добавяйки, че не знае дали не са се "оставили да бъдат убити".

Момичето, което Калушев споменава в СМС-а до майка си, според Андреева, също е била избрана, а те много се радвали, че най-накрая ще има момиче. Тя обаче имала здравословни проблеми.

Андреева беше категорична, че на видеото, разпространено от МВР, мъжете се сбогуват

Тя казва, че никога не е виждала мъжете с оръжия, но са имали ловни билети, навярно, за да плашат ловците.

Майката твърди, че след като цял ден гонели ловджиите, мъжете през нощта правели медитация. Тя разказва и за патрулите на мъжете в гората, които гонели бракониери.

"Те много искаха да си съдействат с всякакви държавни служби. Но ние нямаме държава. Те се криеха, защото не беше угодно и затова и Сандов изхвърча. Когато стана прословутата сглобка, пръвите, които изгоряха, бяха "Зелените", защото Сандов вършеше работата", разказва тя.

Попитана възможно ли е един от тези мъже да е насочил пистолет срещу другите или те да са се самоубили, Андреева казва, че не може да коментира, защото не знае кой каква информация се е опитал да изманипулира.

"Нямам отговор. За мен това е пълен шок", казва тя.

Андреева разказа и как Калушев е срещнал Николай. По думите майката на момчето, която се появи по NOVA преди дни, и Калушев са били на курс по хипноза. Там тя разказала на Лама Иво, че синът й имал спомени от отминали животи.

Попитана дали в будизма има нещо, което оправдава самоубийството, Андреева категорично отговаря не, но добавя, че има вярване, според което можеш да жертваш тялото си, за да спасиш други.

Аз съм най-лудата и не ме е страх да застана пред камера и да си разваля семейството, заяви тя, като по-рано Андреева разказа, че години наред се е крила, че има връзки с групата и вярата си.