Васил Терзиев е дарил на Калушев 70-80 000 евро, посещавал е и х. Петрохан

Кметът на София Васил Терзиев каза на брифинг в Столичния общински съвет (СОС), че последно е бил в хижа "Петрохан" през юни-юли 2025 г. По думите му е дарил около 70-80 хил. евро на Ивайло Калушев зе електрически мотори. В хижаха той е бил заедно с децата си.

На 4 февруари Терзиев съобщи във Фейсбук, че е познавал лично жертвите край Петрохан - Иво, Дечо и Пламен. "Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг", написа той.

"Нормално е, когато съм дарявал пари на някого да съм поне запознат с това какво правят и да имам убеденост, че тези хора наистина извършват такава дейност (по опазване на околната среда, бел. ред.)", коментира днес столичният кмет.

Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам, Години наред ако е имало нещо, къде са били ДАНС, институциите?, попита Терзиев.

Познавах жертвите от 3-4 години и с шестимата съм се виждал. Веднага след като разбрах какво се е случило, излязох с публична позиция. Аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали - опазване на гората. Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил. Аз съм дарявал за всякакви каузи, просто не съм бил публичен. Дарявал съм за много здравни каузи, добави Терзиев.

Тук идва въпросът какво се е случило, защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар на МВР?“, хора, които трябва да задават тона на обществото и да ни карат да се чувстваме спокойни, попита Терзиев. Тях ги няма. Когато ме извикат от прокуратурата да дам показания, ще го направя, никой не ми се е обадил. Ние правим поредните съчинения, вместо институциите да си свършат работата. Поредно разделение и не се търси истината, а политически дивидент, посочи Терзиев.

Той подчерта още, че никога не е виждал нито един от мъжете с пистолет, "камо ли карабини, автомати". "Никога не съм виждал някой от тях да бъде със запасан пистолет", уточни Терзиев и подчерта, че не е поддържал редовен контакт с шестимата.

По време на срещите с тях "никога не е ставало дума за нарко картели. Това, за което е ставало дума почти във всеки разговор са бракониери, дървосекачи.

Споделяли са, че има изключително голям апетит към буковата гора, която е наблизо с дървета на няколко стотин години, тя да бъде изсечена". "Аз не съм будист, не съм дъновист. Аз съм най-нормален човек, който ходи в църква. Вярвам в традиционното образование. Децата ми са ходили в най-традиционните училища, завършили са ги с успех. В какво са вярвали шестимата, за съжаление няма как да ги попитаме", каза още Терзиев.

За Терзиев е много странно как всички изведнъж сега се сещат да попитат къде са били ДАНС във връзка със случващото се на хижата. Ако е имало нещо, те какво са правили, защо не са го проучили и защо са позволили да стигнем до този край, и всички ние като дарители да се объркаме, попита кметът. Те какво са разследвали и те как ни пазят, и за какво имат милиарден бюджет и цялата инфраструктура, когато те не могат да обяснят ясно какво се е случило, каза също столичният кмет.