IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Какво е пилатес реформър и как ни помага да сме здрави

Тонизиране на цялото тяло и мускулна дефиниция

13.02.2026 | 10:45 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Ако някога сте се чудили за какво е цялата тази суматоха, когато става въпрос за реформър пилатес, не сте сами. Макар че мнозина са запознати с пилатес върху постелка, реформър пилатес издига практиката ви на следващото ниво с помощта на пружинен уред, който предизвиква мускулите ви по нови и вълнуващи начини. Какви предимства има още този метод?

Подобрена сила и стабилност на торса 

Може да звучи очевидно, но основните ползи от реформър пилатес са по-дълбоки, отколкото мнозина осъзнават. Нестабилната повърхност на уреда налага дълбоко ангажиране на торса във всяко движение.

За разлика от повърхностните коремни преси, реформър пилатес изгражда сила отвътре навън, активирайки напречните коремни мускули и тазовото дъно. Това се изразява в по-добра стойка, предотвратяване на наранявания и по-силен, по-подкрепен гръбнак в ежедневието. 

Повишена гъвкавост и мобилност

Едно от забележителните предимства на упражненията с този уред е, че той кара мускулите да се разтягат и укрепват едновременно. Плавният, контролиран характер на всяко движение насърчава по-голяма гъвкавост, особено в области, склонни към отпускане, като бедрата, задните бедрени мускули и раменете. Подобрената мобилност води до по-добри модели на движение, по-малко наранявания и повече свобода в тялото ви.

Източник: 5 причини да започнете тренировки с пилатес реформър още сега

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

спорт пилатес тренировка
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem