Какво е пилатес реформър и как ни помага да сме здрави

Ако някога сте се чудили за какво е цялата тази суматоха, когато става въпрос за реформър пилатес, не сте сами. Макар че мнозина са запознати с пилатес върху постелка, реформър пилатес издига практиката ви на следващото ниво с помощта на пружинен уред, който предизвиква мускулите ви по нови и вълнуващи начини. Какви предимства има още този метод?

Подобрена сила и стабилност на торса

Може да звучи очевидно, но основните ползи от реформър пилатес са по-дълбоки, отколкото мнозина осъзнават. Нестабилната повърхност на уреда налага дълбоко ангажиране на торса във всяко движение.

За разлика от повърхностните коремни преси, реформър пилатес изгражда сила отвътре навън, активирайки напречните коремни мускули и тазовото дъно. Това се изразява в по-добра стойка, предотвратяване на наранявания и по-силен, по-подкрепен гръбнак в ежедневието.

Повишена гъвкавост и мобилност

Едно от забележителните предимства на упражненията с този уред е, че той кара мускулите да се разтягат и укрепват едновременно. Плавният, контролиран характер на всяко движение насърчава по-голяма гъвкавост, особено в области, склонни към отпускане, като бедрата, задните бедрени мускули и раменете. Подобрената мобилност води до по-добри модели на движение, по-малко наранявания и повече свобода в тялото ви.

Източник: 5 причини да започнете тренировки с пилатес реформър още сега