Джартов за BG Alert: Няма технически проблем, въпрос на знания е

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), заяви, че 22 български общини от общо 265 не са заявили обучение за работа със системата BG Alert.

"Общините са независими и не можем да им разпоредим обучение", посочи Джартов и отбеляза, че е изключително важно общините да се включат в обучението.

"Ако през миналата година системата бе задействана от кметове, министри и областни управители само три пъти, през 2025 година това се случи над 70 пъти и системата доказа своята функционалност", допълни директорът на ГДПБЗН.

"Случаите, в които BG Alert не е задействана, се дължат на хората, които трябва да работят със системата. Никога не е имало технически проблем, който да възпрепятства задействането ѝ. Всичко е въпрос на знания и умения у хората, както при всичко останало", обясни Джартов.

Главеният комисар напомни и за мерките за безопасност във връзка със зимния отоплителен сезон. Лятото обикновено пожарите са в природата, а зимата са в жилищата, всяка година преди началото на пожароопасния отоплителен сезон организираме кампания, посочи той. По думите му е изключително важно хората да използват обезопасени уреди, да са почистени комините, да не се съхраняват горими материали до отоплителните уреди.