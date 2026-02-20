Сезонът на Риби е тук - какво ще разкрият сънищата ви през следващия месец?

На 19 февруари 2026 г. започва сезонът на Риби, обгръщайки астрологичната година с вълна от вода и чувства. Темпото се забавя. Размисълът замества неотложността. Сънищата стават по-силни и вашият вътрешен компас се засилва.

Сезонът на Риби е, когато интуитивните сънища започват да сочат някъде конкретно. Стари желания изплуват на повърхността за завършване, а нови видения се оформят под повърхността. Това е свещеното място, където въображението се усъвършенства и взема посока. Ако слушате внимателно, вашето подсъзнание вече скицира какво следва в живота ви.

А ето какво ще разкриват вашите сънища през този сезон на Риби според зодията ви:

Овен

Вашите сънища ще ви покажат как изглежда следващата ви версия, преди да стъпите в нея. Обърнете внимание на сънищата за лидерство, движение или започване на нещо ново. Вашето подсъзнание визуализира следващата ви идентичност.

Телец

Дългосрочните желания, свързани с общността и стабилността, кристализират. Ако мечтаете за сътрудничество или споделени пространства, вашата визия става практична. Правилните хора се придържат към вас или се появяват в живота ви.

