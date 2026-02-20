Обмислят разширяване на автобусната мрежа в София

Заместник-кметът на София в направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев внесе в Столичния общински съвет доклад за оптимизация на обществения транспорт, с който четири нови зони за първи път ще бъдат свързани с градската транспортна мрежа чрез над 40 километра нови автобусни маршрути. Сред тях са вилна зона „Косанин дол“, ж.к. „Лозен парк“, вилна зона „Горна Баня“ и ул. „Народен герой“, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Жителите на тези райони ще имат директен достъп до метростанции, търговски центрове, учебни заведения и административни услуги. Новите линии и оптимизираните съществуващи маршрути ще осигурят бързо придвижване, намаляване на необходимостта от използване на личните автомобили и облекчаване на трафика в натоварените участъци.

„С тази инициатива градският транспорт в София става по-надежден, бърз и достъпен за всички жители. Свързваме нови квартали с метрото и ключовите центрове, намаляваме автомобилния трафик и даваме на столичани реална алтернатива за придвижване“, казва Виктор Чаушев, цитиран в съобщението.

„Правим поредна стъпка към по-удобен и предвидим градски транспорт. Въпреки финансовите затруднения и натрупаните проблеми в управлението на транспортните дружества, продължаваме да разширяваме мрежата и да подобряваме обслужването в кварталите“, заявява кметът на София Васил Терзиев.

От Общината посочват, че първият доклад подобрява свързаността на район „Панчарево“ и югоизточна периферия, като се предвижда разкриване на две нови довеждащи автобусни линии – 180, която е между метростанция „Бизнес парк“ и вилна зона „Косанин дол“, и 182 - между метростанция „Бизнес парк“, с. Герман и ж.к. „Лозен парк“. С тях вилна зона „Косанин дол“ и ж.к. „Лозен парк“ за първи път ще бъдат включени в редовната автобусна мрежа. Докладът предвижда линии 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 да бъдат преномерирани съответно в диапазона 181-188, като се обособява група линии, които да обслужват направленията към район „Панчарево“.

Вторият доклад подобрява свързаността на южните и югозападни райони на София. Предлага разкриване на нова линия 65 - между метростанция „Красно село“ и Боянска църква, осигуряваща директна връзка на местност Гърдова глава с линия М3, както и линия 806 - между метростанция „Горна баня“ и вилна зона „Горна баня“, която ще обслужва район без досегашен достъп до градски транспорт. Предвижда се и закриване на линия 805 и въвеждане на линия 95, която ще свързва ж.к. „Студентски град“ и ж.к. „Манастирски ливади - Запад“, като използва новоизградената инфраструктура по бул. „Тодор Каблешков“ и съществуващата бус лента. Докладът включва също промяна и удължаване на съществуващи маршрути, сред които са линия 107 - нов маршрут с двупосочно обслужване по ул. „Народен герой“, линия 801 - оптимизиран маршрут с подобрен достъп до учебни заведения и здравни обекти в районите „Манастирски ливади“, „Бъкстон“ и „Гоце Делчев“, както и линия 804 - удължена до автостанция „Княжево“.

Предвиждат се още изграждане на бърза зарядна станция за електробуси, обновяване на визуалната информация по спирките, подобряване на организацията на движение в ключови участъци, допълниха от Общината.

Преди дни заместник-кметът Виктор Чаушев обяви, че Столичната община започва процедура за доставка на 80 нови трамвая, като вече е публикувана първа пазарна консултация в електронния портал за обществени поръчки.