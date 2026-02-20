Времето утре: Валежи от дъжд, преминаващи в сняг

През следващото денонощие времето в страната ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, които, с понижението на температурите, в по-голямата част от страната ще преминат в сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

В южните и крайните източни райони валежите ще са от дъжд и сняг, на места там ще се образуват и поледици. Значителни по количество ще бъдат в Централна и Източна България. Ще бъде ветровито с умерен и временно силен вятър от север-североизток, който ще създаде условия за виелици и навявания. Температурите в повечето райони ще са с малък денонощен ход, близки до нулата.

В Южна България сутрешните температури ще са между 3° и 7°, но през деня ще се понижават и към 14:00 часа ще бъдат между 0° и 4°. В София температурата ще бъде около нулата. Атмосферното налягане е по-ниско от средното, ще се повишава и ще се доближи до средното.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, които към края на денонощието ще се примесват със сняг. На места, главно по северното крайбрежие, ще има условия за поледици. Ще духа силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 4° – 6°. Вълнението на морето ще бъде 3 – 4 бала.

В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятър от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

През нощта срещу неделя валежи от сняг ще има в Северна България и Родопската област, а в югоизточните райони дъждът също ще премине в сняг. В останалата част от страната валежите ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. В неделя до обед снеговалежите навсякъде ще спрат, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и в северозападните райони и западната част на Горнотракийската низина ще достигат до 8°-10°; на изток все още ще са между 2° и 7°. В понеделник дневните температури ще се повишат и ще са от 4°-6° в Североизточна България до 14°-16° в останалата част от страната. Сутрешните в по-голямата част от страната ще са отрицателни – предимно между минус 6° и минус 1°. Ще преобладава слънчево време. Северозападният вятър ще отслабне.