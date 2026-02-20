IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Си Дзинпин се вдъхновил от бунта на Пригожин в Русия за чистката в китайската армия

От 2023 г. насам от 30-те високопоставени генерали и адмирали на Китай само седем са запазили позициите си

20.02.2026 | 17:30 ч.
Китайският президент Си Дзинпин започнал нова вълна от чистки в китайската армия, след като Евгений Пригожин, основател на частната военна компания "Вагнер", се опита да вдигне бунт в Русия, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, близки до ръководството на Комунистическата партия на Китай.

Според източниците на изданието, неуспехът на Москва да постигне бърза победа над Украйна, а след това и над Пригожин, е демонстрирал на китайските лидери, че мащабната модернизация на въоръжените сили не води автоматично до създаването на внушителна бойна сила.

Си Дзинпин, обезпокоен от корупцията, подкопаваща военния капацитет на страната, е заключил, че самото военно оборудване не е достатъчно, за да осигури отбрана, освен ако не е подкрепено от абсолютна политическа лоялност, се казва в изданието.

Според The ​​New York Times, от 2023 г. насам от 30-те високопоставени генерали и адмирали на Китай само седем са запазили позициите си. Останалите са били уволнени или "изчезнали". Централната военна комисия, която обикновено се състои от до седем души, сега е намалена до двама членове — самият Си Дзинпин и генерал Джан Шънмин.

Всички останали преди това бяха уволнени като част от кампанията срещу корупцията. Уволненията засегнаха почти всички видове въоръжени сили в Китай, включително Ракетните войски и Военноморските сили.

