Пътищата ни: Кръпка до кръпка, опасни, с липсващи пътни знаци

Като водачи на ППС продължаваме ежедневно да търпим сериозни неудобства, придвижвайки се с автомобилите си, както става ясно от изпратените сигнали в платформата на Helpbook.info.

Наш потребител ни сигнализира за пътна настилка на околовръстен път на с. Ягода, който е в критично състояние. Мерките, които се взимат периодично, са крайно недостатъчни - цялото трасе е кръпка върху кръпка. Авторът на сигнала настоява за цялостно преасфалтиране, тъй като досегашните действия създават предпоставки за тежки ПТП и са неефективно разходване на финансов ресурс.

"Липсата на адекватна настилка при високата натовареност на пътя принуждава водачите да предприемат рискови маневри, за да избегнат неравностите, което застрашава живота и здравето на преминаващите. Вярвам, че като институция, отговорна за пътната инфраструктура, ще предприемете незабавни действия за включване на обекта в инвестиционната програма за текущ или основен ремонт през настоящата година.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни и от столичния район „Надежда“ с молба за възстановяване на пътна настилка, която била сериозно компрометирана преди повече от три години, поради авария на уличен водопровод. Подадени са многократни искания към отговорната институция, но единственият отговор е „пари сега няма“. (целият сигнал - тук)

Получихме предложение от град Русе по повод стартираното изграждане на обществени паркинги за изграждане на още един такъв, който ще облекчи паркирането на десетки шофьори: „Новоизграденият паркинг ще обслужва превозните средства на живущите от шестте входа на жилищния блок, клиентите на бирената борса „Вежен“, клиентите на търговски обекти в Покритият пазар и стопаните на животни, посещаващи ветеринарна клиника“. (целият сигнал - тук)

Пътните знаци също не са от второстепенно значение за сигурността на пътя. Сигнализираха ни за премахнат знак за еднопосочна улица, на която е извършен ремонт, но същият не е възстановен след приключването му. (целият сигнал - тук)

Писаха ни и от град Бургас за липсващ пътен знак В1, който забранява навлизането в улица, която е обозначена като еднопосочна. (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.