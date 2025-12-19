Капанът "безплатната" доставка: Съвети как да пазаруваме безплатно

Електронната търговия е бърза, лесна и удобна за ползване, но все пак крие и рискове и уловки. За какво трябва да внимаваме при безплатна доставка след онлайн пазаруване? Разяснение дава Габриела Руменова, създател на платформата “Ние потребителите”

Такса за доставка

"Тъй като има оферти, които изтичат след някакви часове, ние много бързаме и не внимаваме за всички условия, включително за таксите за доставка. Добавили сме всичко в кошницата и в зависимост от начина на доставка цената може да е различна. Има бутон, който търговецът е задължен да поддържа - да е изписано ясно колко ще дължи потребителят за тази своя поръчка", разясни Руменова в предаването “България сутрин”.

Тя подчерта, че не би следвало да има подвеждаща информация. Руменова добавя, че вече е лесно да проследи, къде се намира пратката ни и в зависимост от това понякога сроковете се променят.

“Моят съвет към електронните търговци е да предупреждават предварително, че може да има забавяне в доставките в натоварените дни преди празниците", подчерта експертът.

Преглед и тест на пратката

"Зависи от общите условия на търговеца. Сделката е налице от момента, в който ние сме потвърдили, че ще закупим дадените стоки. Ако решим, че няма да отидем да си получим от куриерските служби изпратената пратка, тогава има риск да ни бъдат начислени такси за доставката и връщането обратно към търговеца", обясни Руменова пред Bulgaria ON AIR.

Оказва се, че понякога онлайн писмата от търговците към потребителите много приличат на спам и хората ги пренебрегват, без да погледнат дали наистина са поръчвали стока.

Връщане на поръчана онлайн стока

Габриела Руменова обясни, че в общия случай за облекла, обувки и други имаме 14-дневен срок за отказ. Когато упражним това свое право, ние дължим такса за връщането на стоката, но не дължим такса за доставката. Автоматично не дължим сумата за доставка.

В някои случаи, когато плащаме с карта и става дума за измама, можем да блокираме плащането през куриера.

Руменова отбеляза, че има и случаи за начисляване на такси при плащане с карта: "Вероятно защото те плащат такса към банката".

Имаме 14 дни да върнем стоката и след това търговецът трябва да ни върне парите по начина, по който сме ги платили, освен ако не се договорим за друг, разясни още създателят на платформата "Ние потребителите".

