Ало измамници откраднаха 6000 лв. от възрастна жена от Попово

Възрастна жена от Попово е дала 6000 лева на телефонни измамници. От Областната дирекция на МВР в Търговище припомнят, че традиционно в навечерието на зимните празници опитите за осъществяване на телефонни измами зачестяват.

Въвеждането в заблуждение е станало вчера. Чрез многократни обаждания на стационарния, а впоследствие и на мобилния ѝ телефон, 89-годишна жена станала жертва на измамата с цел набавяне на имотна облага. За осъществяването е приложена позната схема с необходимост да окаже съдействие на полицейски служители, които в момента провеждали операция за установяване и задържане на извършители на престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

От Областна дирекция на МВР-Търговище информират гражданите, че традиционно в навечерието на зимните празници опитите за осъществяване на телефонни измами зачестяват. От полицията отново ги призоват да не се доверяват на случайни хора, осъществили контакт с тях по телефона, и да не предоставят парични суми на непознати, представили се за длъжностни лица. Защото полицията, както и другите институции, никога не търсят от хората съдействие по този начин.

Получат ли обаждане с мотив, че са необходими пари за техен пострадал роднина, гражданите следва своевременно първо да позвънят лично на близките си, за да се убедят дали тези твърдения имат нещо общо с действителността. Във всички случаи е необходимо те своевременно да уведомяват съответните полицейски органи на тел. 112 или да се обадят в най-близкото поделение на МВР, за да бъдат предприети незабавни действия по пресичане и разкриване на престъпленията, добавят от полицията.