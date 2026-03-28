Британка заряза дете, ще се омъжва за осъден на смърт за двойно убийство

Най-близкото до това, с което 31-годишната Тиана Красники може би някога ще се докосне до тялото на съпруга си, е стара тениска. Рецепционистката от Луишам, югоизточен Лондон, е сгодена за Джеймс Броднакс, двоен убиец, който ще бъде екзекутиран следващия месец в "Хънтсвил" - затвор с максимална сигурност в Тексас. Те са разговаряли само през стъклена преграда, но тя се успокоява, като държи няколко дрехи, които 37-годишният ѝ е дал.

"Имам тениски, които той е носил. Те просто миришат, знаете. Човек би си помислил, че той е в армията, че отива на война, понякога", разказва тя пред The Times.

Необичайният брак е част от нарастващата тенденция в TikTok, в която жените кореспондират с осъдени, чиито профили са открили на уебсайта writeaprisoner.com. Те обикновено търсят връзки с тях и документират мъката си в социалните медии.

В TikTok историите на жените често са базирани на песента Criminal на Бритни Спиърс, която пее за афера с "лошо момче".

"Чух за това, защото всички тези британки ходеха там и на практика си намираха партньори", казва Красничи, която по това време беше самотна майка, разочарована от света на срещите в Лондон.

Други жени, които са открили любовта отвъд Атлантика и са спечелили хиляди последователи в TikTok в процеса, включват Ема Брадфорд, която напусна Англия, за да преследва крадец на коли, само за да може той да има дете от жена малко след освобождаването си от затвора, и Лора Герке, бивша германска звезда от риалити шоута, която се омъжи за затворник в щата Вашингтон.

"Те отидоха там по различни причини", казва Красничи, кото има деветгодишно дете от предишна връзка. За разлика от повечето други жени, търсещи партньор в writeaprisoner.com, тя не е търсела романтика, когато се е свързала с Броднакс като част от юридическото си обучение. "Първото нещо, което направих, беше да му кажа, че не търся връзка или нещо подобно... Само питам дали можем да се свържем и да поговорим за моята изследователска работа."

През октомври 2024 г. Красничи се бореше да си осигури договор за юридическо обучение и кандидатстваше за магистърска степен по международно право на правата на човека в Юридическия университет, когато започна кореспонденцията си с Броднакс. Тя реши да му пише като част от дисертация в подкрепа на заявлението си за магистърска степен, която разглеждаше расовите неравенства при смъртното наказание в САЩ.

Случаят на Броднакс, в който той беше осъден за застрелването на двама бели музикални продуценти през 2008 г., привлече значително внимание поради твърдения за расизъм в правосъдната система на Тексас.

Известни рапъри, включително Травис Скот, Killer Mike и Young Thug, подкрепиха обжалване пред Върховния съд за отлагане на екзекуцията му, поставяйки под въпрос защо на прокурорите е било позволено да представят надрасканите рап текстове на Броднакс като доказателство на процеса срещу него за грабеж и убийство.

Артистите сравниха това с осъждането на Джони Кеш за "Folsom Prison Blues" ("Застрелях човек в Рино, само за да го гледам как умира") или на Боб Марли за "Застрелях шерифа".

В пореден обрат преди екзекуцията на Броднакс на 30 април, братовчед му, Демариус Къмингс, призна, че е отговорен за убийствата, и бяха повдигнати въпроси относно състава на журито, което го осъди, след като прокурорите попречиха на седем чернокожи да бъдат съдебни заседатели.В журито, което разглеждаше делото, имаше 11 бели и един чернокож.

"Съединените американски щати имат много голям расов проблем, много по-голям, отколкото ние във Великобритания", казва Красники, която води кампания за това да му бъде пощадена смъртната присъда. "Във Великобритания има расизъм. Виждала съм го. Дъщеря ми е от смесена раса. Дъщеря ми е била разпитвана много пъти за расата си и е била объркана коя е всъщност. Бяла ли съм или черна? В Съединените щати съм го виждала толкова открито. Отвратена съм. Отвратена съм от факта, че хората гледат на други раси, сякаш са различни или под тях."

Красники се е преместила в Хюстън преди екзекуцията на Броднакс. Тя има екип от адвокати, които подават жалби, а случаят е привлякъл национално внимание. Въпреки това, нейната преданост към Броднакс означава месеци, прекарани далеч от деветгодишната ѝ дъщеря, която остава във Великобритания с бащата на момичето.

"Никой не е съгласен с това. И не очаквам да го одобрят. Както казах, не е общоприето. "Хей, срещнах любовта на живота си в Тексас. Той е осъден на смърт", казва тя. "Липсва ми дъщеря ми. Не съм я виждала от месец. Вероятно няма да я видя още два. Трудно е. Но в същото време я защитаваме. С Джеймс имахме това споразумение, че колкото и да е нестандартна тази връзка, не искаме да я накараме да си мисли, че е добре просто да започне връзка с някого в затвора."

След като си размениха първите имейли през октомври 2024 г., Красничи започна да говори с Броднакс по телефона и отлетя за Тексас, за да се срещне с него за първи път в началото на миналата година. Тя спестяваше пари от работата си като рецепционистка, поемаше допълнителни смени и намали консумацията на храна за вкъщи, за да финансира 90-дневното си посещение в Америка, по време на което чувствата ѝ към Броднакс се развиха, въпреки че не можеше да го докосне.

"Много пъти осъзнавах, че има това желание нещата да станат физически, преди да опознаеш някого емоционално", казва тя. "Това е нова ера на промискуитет и това не ми хареса. Аз съм много стара школа."

Родена в Косово, Красничи е отгледана от баба си и дядо си през първите четири години от живота си. След това се мести в Лондон, за да живее с родителите си, но е настанена в приемна грижа на 15-годишна възраст, след като сестра ѝ се ражда преждевременно и умира на седем месеца, което оказва напрежение върху семейството. Въпреки че не желае да разкрива много за детството си, тя казва, че е израснала в Камдън и се е отчуждила от баща си. Тя е претърпяла допълнителна травма, след като близък приятел е намушкан до смърт.

"Не говоря с никого, с когото съм живяла преди. Видях биологичния си баща за първи път от много години в деня преди да отлетя тук. И той ми каза: "Видях в социалните мрежи, че си с някого в затвора". От друга страна, аз съм 31-годишна жена. Мисля, че съм преминала възрастта, в която хората могат да седят там и да ми казват: "Забранявам ти да говориш с този човек". Разбира се, всеки има мнение, аз уважавам това. Но аз съм много реалистичен човек. Знам какво правя."

По време на посещенията си в Тексас, Красники се сближила с Броднакс заради подобно трудното си детство. Той бил на 19 години, когато бил арестуван за убийство и имал малко възможности да живее живот във външния свят, преди да бъде осъден на смърт.

На процеса членове на семейството му казали, че майка му, която родила първото си дете на 16 години, била пристрастена към марихуаната, хапчетата и алкохола. Братовчедка ѝ я описала като човек с "добро сърце", но която "понякога не успява да се справи като майка" и е била непостоянно присъствие в живота на Броднакс.

Поради злоупотребата с вещества от страна на майка си, Броднакс често бил оставян на грижите на членове на разширеното семейство, включително леля си на име Бети Ийсън. Тя го заключвала от къщата и отказвала да го пуска вътре, за да си набави вода и храна в горещите дни. Тя възразявала срещу връзките между хора със смесена раса и го наричала "полукровка", защото баща му бил бял.

"Бети Ийсън често е хвърляла предмети по Броднакс, включително стъклена пепелница", свидетелствал братовчедката. "Бети Ийсън е наричала Броднакс "полукровка", "гаден" и "незначителен" и нарече майката на Броднакс позор, защото го е родила."

Докато научаваше повече за трудното му детство, Красники обикаляше Америка, посещавайки местата, които бяха важни за живота му, и се влюбваше все по-дълбоко в него. Тя остана с майка му в Арканзас, откри болницата, където е роден в Калифорния, и посети предградието на Далас, където бяха убити 26-годишният Стивън Суон и 28-годишният Матю Бътлър.

Суон, който беше в ремисия от рак, беше талантлив китарист. Бътлър беше женен с две малки деца и двамата мъже напускаха звукозаписно студио в Гарланд, когато бяха застреляни от Къмингс и Броднакс. Двамата потеглиха с колата на Суон и признаха в интервюта малко след това, че са застреляли двамата мъже. В изблик, изпълнен с ругатни, Броднакс каза, че не изпитва разкаяние. На въпроса какво би казал на една от вдовиците на жертвите, той отговори: "Смея ѝ се в лицето."

Но ДНК-то на Броднакс не беше открито по оръжието и Къмингс вече призна едноличната си вина, а адвокатите твърдят, че Броднакс е бил образцов затворник, играейки шах, четейки книги и действайки като консултант на други затворници.

"Аз бях този, който застреля двете жертви, не Джеймс", написа Къмингс миналата седмица, казвайки, че той има криминално досие за разлика от Броднакс и двамата, които са били под въздействието на Теноциклидин, известен като TCP, и марихуана, са решили, че Броднакс ще поеме вината, за да пощади братовчед си. "Исках да отида на място, което хората твърдят, че е местопрестъплението", казва Красничи. "Той беше на телефона през цялото това пътуване и ме насочваше към всичко. Много бързо осъзнах, че Джеймс има много нестабилен живот заради майка си и дома, в който е бил насилствен."

Въпреки че чувствата ѝ към Броднакс се развиваха, Красничи беше решила, че може да има романтична връзка само с някого, за когото е омъжена.

"Бях стигнала до момент, в който реших да приема вярата си в християнството доста сериозно. За мен винаги щеше да е ситуация, в която ако щях да имам връзка като цяло, това щеше да е след март. Докосване. Физически. Докосване", казва тя. "Джеймс и аз винаги поставяхме вярата в началото. Искахме нещата да са различни в сравнение с това, с което бяхме свикнали."

Когато двамата решили да се оженят, Броднакс не успял да ѝ даде годежен пръстен, а ѝ казал да отиде при бижутер и да си избере сама.

Сватбата им, която е била отлагана няколко пъти и е планирана да се състои в 17:30 ч. на 14 април, ще бъде скромно събитие с продължителност не повече от 15 минути и ще се проведе през стъклена преграда.

"Получаваш молитва, казваш си "да" и ти се казва да си тръгнеш", обяснява Красничи за процеса.

Докато чака да се ожени за Краничи, Броднакс се забавлява с множество книги, а любимите му теми са християнството и бизнеса. Сред последните книги, които е помолил Красничи да му вземе, са "Смазване на хаоса: Успокой бурите си. Подреди живота си. Намери мира си" и друга за животозастраховането.

"Той харесва идеята за животозастраховане", казва Красничи, без да обяснява защо.

Тя е разговаряла с дъщерята на една от жертвите на убийството на Броднакс, която споделя нейните християнски вярвания в силата на прошката.

"Тя е невероятен човек", казва Красничи.

Въпреки това, всички останали членове на семействата на жертвите поставиха под въпрос кампанията на Красничи за пощада на Броднакс от смъртното наказание.

"Много добре осъзнавам колко ясно е, че искат да видят Джеймс да умре", казва тя. "Видях в социалните мрежи, че не им харесва идеята, че му помагам: с други думи, тази луда жена помага на този човек, който е осъден на смърт."

На 30 април в 18:00 часа Броднакс ще получи смъртоносна инжекция с пентобарбитал. Пентобарбиталът е барбитурат, който може да се използва като успокоително в малки дози. В големи дози може да убие. Тексас е екзекутирал повече хора от всеки друг щат през последните 50 години, като е осъдил на смърт 598 затворници, повече от четири пъти повече от Оклахома, вторият по големина щат по прилагане на смъртно наказание. След години на намаляващи нива на екзекуции, миналата година процентът на смъртните наказания в САЩ се е увеличил, до голяма степен благодарение на Флорида, където бяха екзекутирани 19 души, което представлява 40% от общия брой в страната.

Ако кампанията ѝ за пощаждане на живота на Броднакс се провали и той бъде екзекутиран, Красничи е решена да бъде в съдебната зала, за да стане свидетел на смъртта на съпруга си.

"Ако се омъжа за някого, това ще бъде за добро или за лошо. Искам той да знае, че когато ме погледне при последния си дъх, знае, че е бил обичан от мен", заключва тя.