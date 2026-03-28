От Русия без любов: Хватката на Путин върху ядрена енергия на ЕС

Дълго е разстоянието от бреговата линия на Съфолк до Електростал, индустриален град на около 50 километра от Москва. И все пак, повече от четири години след нахлуването на Кремъл в Украйна и четири години след като президентът Путин беше обявен за глобален пария, с когото Западът не бива да прави бизнес, около 2,5 милиона домакинства във Великобритания се захранват от доставките на ядрено гориво на Кремъл.

Sizewell B, реакторът недалеч от Ипсуич, работи изцяло с регенериран уран от Русия, което подчертава дълбоко затвърденото влияние на Русия върху глобалните енергийни вериги.

EDF Energy, френската компания, която притежава и управлява всички действащи атомни електроцентрали на Великобритания, обясни, че Sizewell B все още използва уран поради "дългосрочни ангажименти", добавяйки, че е елиминирала всякакъв руски принос в другите британски реактори, които управлява. Компанията заяви, че напълно спазва санкциите на Великобритания и Европейския съюз срещу Москва.

И все пак, ситуацията е илюстративна за това как ядреният обхват на Путин се простира отвъд традиционните приятели на Кремъл и дори въвлича враговете му. Великобритания заяви, че има за цел да забрани целия внос на ядрено гориво от Русия до края на 2028 г. - ход, който според Министерството на енергетиката , в отговор на въпрос на The Times, "ще изтласка допълнително Путин от енергийния пазар".

"Обединеното кралство разполага с всички необходими възможности да замени руските доставки", казва Дмитрий Горчаков, ядрен съветник в Центъра за прозрачност на околната среда Bellona, ​​разследваща група, базирана в Литва.

По думите му крайният срок 2028 г. се дължи по-скоро на нежеланието на EDF Energy да поеме финансови санкции за преждевременно прекратяване на договорите, отколкото на техническа невъзможност за замяна на руския уран.

Засега уранът в Sizewell B се преработва в Русия в съоръжение, управлявано от MSZ, компания, която е част от Росатом, руската държавна корпорация за атомна енергия, която е ключов елемент в опита на Кремъл да разшири геополитическото влияние на Москва. След това се изпраща в Германия, където Framatome, друга френска компания, го преработва в горивни пръти, които се изпращат до Sizewell B.

Въпреки че Великобритания е санкционирала дъщерни дружества на Росатом, както и Алексей Лихачов, нейния генерален директор, и няколко членове на борда, тя не е санкционирала самата корпорация. Тя не е сама в това: Росатом не е бил обект на пълен пакет от блокиращи санкции от никоя страна от Г-7 или Европейския съюз, факт, който според анализаторите се дължи на дълбока структурна зависимост от Москва във веригите за доставки на ядрено гориво.

Основана през 2007 г., "Росатом" има около 250 000 служители и е описвана като държава в държавата. Според Световната ядрена асоциация, тя контролира над 40% от световния капацитет за обогатяване на уран, както и 65% от световния пазар за износ на ядрени реактори в електроцентрали.

Общо шест руски ядрени реактора са влезли в строителство от началото на войната в Украйна през 2022 г. В понеделник Русия и Виетнам подписаха споразумение за изграждането на първата атомна електроцентрала в азиатската страна, съобщи "Росатом".

Но "Росатом" не се занимава само с производство на ядрена енергия. Корпорацията и нейните дъщерни дружества открито заявиха, че разработват и произвеждат оръжия и боеприпаси за силите на Кремъл в Украйна. Те включват бронебойни снаряди, съдържащи обеднен уран, противотанкови ракети и дронове. Компанията е участвала и в разработването на руската "непобедима" крилата ракета с ядрен двигател "Буревестник" - едно от оръжията, с които кремълската пропаганда заплашва, че ще удари Великобритания и други западни страни.

"Росатом" не е просто ядрена корпорация

"Това е инструмент на Кремъл с десетки структури, всяка от които играе своя роля в поддържането на руската военна машина", пише DiXi Group, украински мозъчен тръст.

Путин похвали служителите на "Росатом", които са се борили "героично" в Украйна. Някои от тях са били сериозно ранени, каза той.

Корпорацията е обвинена и в съучастие в изтезанията на служители в Запорожката електроцентрала в югоизточна Украйна, които са отказали да работят за Русия, когато тя е била превзета от силите на Кремъл през 2022 г.

Служители на "Росатом" са били от другата страна на военните действия в Иран, където са били евакуирани от страната след израелски ракетни удари около построената от Русия атомна електроцентрала Бушер. Международната агенция за атомна енергия определи инцидента като потенциално катастрофален.

През 2023 г. Русия спечели 2,7 милиарда долара от износ на обогатен уран, предимно за Съединените щати и ЕС. Въпреки че САЩ забраниха вноса на руски уран през 2024 г., законодателството позволи временни дерогации по съображения за енергийна сигурност до края на следващата година.

"Беше предвидимо, че западните страни ще срещнат проблеми с отвикването си от руското ядрено гориво", казва Горчаков. "Доставчиците не могат да бъдат заменени бързо. Отнема години, за да се сключат нови договори, съобразени с конкретни типове реактори, да се получат лицензи и да се решат проблеми с националните регулатори."

"Росатом" заяви, че приходите му миналата година от чуждестранни операции, включително от изграждането на нови електроцентрали, са били 16,5 милиарда долара. Макар че тази сума е нищожна в сравнение с руските продажби на петрол и газ, задграничните му проекти също така позволяват на Кремъл да разшири влиянието си върху страните, в които оперира, отбелязват анализатори.

"Ако значителна част от електроенергията във вашата страна зависи от "Росатом", това е мощен лост, като се има предвид, че животът на една атомна електроцентрала е поне 60 години, ако не и повече", казва Роман Ницович, директор по изследванията в DiXi Group.

ЕС обеща постепенно да спре руското ядрено гориво, но не е посочил твърд срок

Усилията на Брюксел да въведе строги санкции срещу Росатом бяха блокирани от Унгария, най-големият съюзник на Москва в 27-членния блок.

На "Росатом" е възложено да построи два нови реактора в унгарската атомна електроцентрала Пакистан, както и централа в Турция. И двете страни са членове на НАТО. Путин се възползва от проектите като доказателство, че е доказано невъзможно да се изолира руската гражданска ядрена индустрия.

"Какво загубихме от това, което имахме преди войната? Само Финландия", каза Путин на форум на "Росатом" през август, визирайки прекратяването от Хелзинки на договор за изграждането на атомната електроцентрала Ханхикиви-1 през 2022 г.

Не всичко обаче върви по план за "Росатом". Компанията призна тази година, че западните финансови санкции и отказът на някои западни доставчици да предоставят ключови компоненти са причинили забавяния в Пакш 2, както и в изграждането на атомната електроцентрала Аккую в Турция. Компанията заяви, че проектите са били замесени в "месомелачката" на западните санкции.

Повечето от руските проекти за изграждане на ядрени електроцентрали обаче са в традиционно приятелски настроени страни. Освен Унгария и Турция, тя изгражда и реакторни блокове в Бангладеш, Китай, Египет, Иран и Индия.

Дори Украйна, която има 15 ядрени реактора, продължи да получава по-голямата част от ядрените си услуги и гориво от Русия след анексирането на Крим през 2014 г., докато Путин не нареди танкове да влязат в страната. Оттогава Украйна прекъсна всички връзки с "Росатом" и въведе най-изчерпателните санкции в света срещу корпорацията.

"Където има воля, има и начин, дори за толкова кратък период от време, ако става въпрос за национална сигурност", казва Ницович.