Радев: Добивът на шистов газ е следващото престъпление на сглобкаджиите

Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) атакува Бойко Борисов и лидерите на ПП-ДБ, че готвят ново престъпление.

"Олигархията ни лишава от правосъдие, източва парите ни и няма да се спре и пред най-страшното - да отнеме водата ни и да отрови земята ни. Борисов говори открито за добив на шистов газ в Северна България, нашата житница. Сглобкаджиите от ПП-ДБ мълчат, но това е следващото престъпление, което ни готвят. Има само една сила, която ще ги спре, и това сте вие", заяви Радев във Варна.

"Преди два дни в Шумен заявих – да изхвърлим модела "Борисов - Пеевски". Видях, че Борисов реагира много остро. Затова искам днес да се коригирам - няма модел "Борисов - Пеевски", има модел "Пеевски - Борисов", отбеляза Румен Радев.