Янкулов: Борбата не е за стола, а за правото

Борбата не е за стола, а за правото. Това е краткият отговор на въпроса, който се поставя все по-често през последните дни: "Ще изведете ли със сила Борислав Сарафов от кабинета му в Съдебната палата?". Това написа във фейсбук Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието.

Ето какво още заявява той:

От ден първи в правосъдното министерство действията ми са насочени към възстановяване на изгубената законност в управлението на прокуратурата. И това по твърдото ми убеждение трябва да се случи с правни, а не със силови способи. Няма да се уморя да повтарям, че казусът с противозаконното заемане на поста от фактическия главен прокурор е юридически, не политически, властови или какъвто и да е друг.

Насреща си имам засега изглеждащи като успешни опити с привидно законни средства да се удържа един незаконен и неморален резултат. Всичко това обаче е измамно. Дори най-правоверните последователи на статуквото в правосъдието вече са разбрали много добре, че това положение е нетърпимо и не е възможно да бъде опазено още дълго. Цената, която се налага да бъде плащана от одобряващите вкопчването в стола на главния прокурор на един човек, нараства с всеки изминал ден.

Давам си сметка за нетърпението, настояването и желанието на много хора г-н Сарафов да бъде изкаран чрез държавна репресия час по-скоро от кабинета си или да не бъде допускан в него. Защото днес сме в позицията да я приложим, а утре може да не бъдем. Вярвам, че подобни действия биха доказали единствено неспособността на всички ни - не само на нас като моментно упражняващи някаква власт, но и на гражданите и правната общност, да се справим с тази безпрецедентна криза на правовата държава по законов начин. А превратното използване на държавната репресия е присъщо точно на онези, срещу които се борим. Виждаме го ежедневно от тях в какви ли не проявления.

Г-н Сарафов не заслужава да получи ролята на жертва. От такава роля и той, и хората, които стоят зад него, ще се възползват ловко, за да останат на местата си и да удължат това правно нетърпимо състояние. Случвало се е преди.

Усилията ми като министър на правосъдието не са да се саморазправя с г-н Сарафов, а да направим така, че да изправим системата – в прекия и преносен смисъл на думата. Докато преследваме конкретни лица, те само ще сменят имената си, но механизмът, който ги възпроизвежда, ще остане.

Тази битка не е за мрачния кабинет на последния етаж в Съдебната палата, не е за стола на главния прокурор, а за това да бъдем правова държава с независима съдебна система.