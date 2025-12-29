Епилептичен пристъп на шофьора е причината за тежката катастрофа във Варна?

Най-вероятната причина за страшната катастрофа, белязала дните по Коледа във Варна, при която на място загинаха две жени, е епилептичен пристъп. Това съобщи "Фокус", позовавайки се на свои източници.

По наша информация водачът е с констатирано такова заболяване от 2014 година. През последните не е имал симптоми и пристъпи.

Епилептичният припадък е внезапна, неконтролируема промяна в електрическата активност на мозъка, която може да причини различни симптоми – от лека форма (абсанс) до гърчове, загуба на съзнание, неволни движения, пяна по устата и объркване, като най-честите причини са стрес, липса на сън, заболяване или ярки светлини.

Ако това е вярно, то повдига въпроси, свързани със здравословното състояние на водачите, които се движат у нас и дали при такива случаи не трябва да се отнемат шофьорските книжки.

Припомняме, че Окръжната прокуратура във Варна, информира, че ръководи разследването с тежкото пътно-транспортно произшествие със загинали, което стана в следобедните часове на 22 декември 2025 година на кръстовището на ул. "Дрин“ и ул. "Д-р Пискюлиев“, в района на Колхозния пазар.

Тогава 53-годишният водач на лек автомобил загубил контрол над превозното средство по време на движението си в посока "бул. "Владислав Варненчик“. Колата се качи на тротоара, където блъсна две жени – на 53 г. и на 79 години, след което се е ударил във витрината на магазин. Двете жени са загинали на място.