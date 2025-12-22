Трагедията преди Коледа: Две жени са загинали в тежката катастрофа във Варна СНИМКИ/ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 5 / 5

Две жени са загинали при тежката катастрофа в централната част на Варна днес следобед в района на Колхозния пазар, като е предизвикана от лек автомобил, марка БМВ.

Шофьорът на автомобила е 54-годишен варненец. Той е бил откаран в болница. Тестът за алкохол е дал отрицателен резултат.

Инцидентът е станал на оживеното кръстовище между улиците "Дрин" и "Д-р Пискюлиев", като сигналът за пътнотранспортното произшествие е подаден в 14:42 часа.

Според първоначалната информация и разкази на очевидци, автомобилът е преминал през светофара, след което водачът е загубил контрол над управлението.

Превозното средство е излязло от пътното платно, връхлетяло е върху тротоара и е помело движещите се там пешеходци. Неуправляемата кола е спряла, след като се е врязала във витрината на търговски обект.

Вследствие на тежкия удар на място са загинали две жени.

Към момента трафикът в района на инцидента е силно затруднен. Полицейски екипи извършват оглед на местопроизшествието, за да се установят точните причини, довели до трагедията