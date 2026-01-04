IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Стотици отдават почит на Димитър Пенев във възпоменателния кът пред "Армията" ВИДЕО

Бъдещата академия на "червените" ще носи името Димитър Пенев

04.01.2026 | 14:30 ч. 1
Стотици се стекоха пред централния вход на стадион "Българска армия" в столицата, за да отдадат почит на Димитър Пенев, който ни напусна вчера на 80-годишна възраст.

От вчера вечерта пред "Армията" беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен. Там беше вече и тарторът на Сектор Г Иван Велчев - Кюстендилеца.

Димитър Пенев е една от най-големите легенди на българския футбол. Седемкратен шампион на България и петкратен носител на Купата на страната с ЦСКА. Като треньор извежда "червените" до полуфинал в КНК през 1989 г. Архитектът на четвъртото ни място на Мондиал 94 в САЩ.

Поклонението пред тленните останки на Стратега е утре, 5 януари от 10:00 ч. на Националния стадион. 

ЦСКА официално обяви, че бъдещата академия на "червените" ще носи името на покойния Димитър Пенев.

