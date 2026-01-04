Протест в Нова Загора заради войната на пътя

Жители на Нова Загора излязоха на масов протест и блокираха ключово кръстовище в града. Причината е тежка катастрофа навръх Нова година, при която загинаха двама души, а виновният шофьор се оказа с отнета книжка, след употреба на алкохол и преследван от полицията.

Мирният протест премина под наслов “Справедливост и край на безнаказаността", а събралите се хора отправиха ултиматум към властите за спешни законодателни и инфраструктурни промени, пише БГНЕС.

Инцидентът, разтърсил града, се случи часове преди настъпването на 2026 година – на 31 декември. Според свидетелски разкази по време на протеста, водач-убиец е отказал да се подчини на полицейска стоп-палка, което е довело до преследване от патрулните автомобили по пътя към с. Каменово и обратно към града.

"Искаме по-строги закони за шофьорите и превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. Защото отнемането на човешки живот вече не е грешка, а престъпление. И да не каже някой “така е било писано", защото така не е било писано”, споделя Иванка Кашкаваладжиева - жител на града и организатор на протеста.

Протестиращите повдигнаха и въпроса за корупцията при издаването на шофьорски книжки и липсата на реални наказания.

Гражданите на Нова Загора са категорични, че протестите няма да спрат, докато не видят реални действия. "Възмутени сме и искаме превенции. Смачкан е животът на невинни хора," завършват протестиращите